Vermut: Así son los viajes que organiza esta red social para mayores de 55

Ya os hablábamos de la nueva red social española para mayores de 55 años, Vermut, una nueva forma de conocer gente y socializar pensada para los seniors. A través de la aplicación que es gratuita puedes acceder a algunas actividades sin embargo, dependiendo de tus necesidades puedes optar por algunas de las suscripciones que aparecen para sacar mayor partido a esta herramienta.

Todas las actividades que ofrecen están validadas por la comunidad, son experiencias que puedes disfrutar cerca de casa y así construir una red social de amigos cercanos a tu domicilio. También ofrecen actividades para hacer online y diferentes quedadas para que la gente pueda socializar.

Entre las opciones que ofrece esta aplicación también se encuentra la posibilidad de realizar viajes a precios interesantes y con la posibilidad de financiarlos, es lo que se conoce como Vermut Viajes.

Los usuarios o vermuteros que quieran realizar un determinado viaje se pueden apuntar y así comenzar a conectar, a través de un chat, con otros usuarios que quieran realizar también este viaje y empezar así una comunidad. Además, los vermuteros no se tienen que preocupar de nada ya que los viajes suelen estar todos muy organizados, detrás de estos viajes se encuentran empresas especializadas en público senior por lo que la experiencia está 100% garantizada.

