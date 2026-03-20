El banco más cerca que nunca con las oficinas móviles, sucursales sobre ruedas para los mayores del mundo rural

Así, tres de cada diez habitantes del mundo rural superan los 65 años, frente a los dos de cada diez que residen en las ciudades, según el informe ‘Un perfil de las personas mayores en España 2025’, elaborado por el CSIC.

Estas personas necesitan también acceso a servicios financieros básicos desde el ámbito rural donde residen. Para CaixaBank, la respuesta a la necesidad de ofrecer cobertura financiera a la población ha sido la adaptación, a través de un modelo de banca de proximidad, que combina sucursales físicas con el servicio de ofimóvil, formado por unidades móviles de última generación.

Un banco próximo y accesible garantiza la inclusión financiera

CaixaBank es la entidad financiera con la red de oficinas más amplia de España. Con presencia en cerca de 3.700 municipios, el 46% de sus sucursales se ubica en localidades con menos de 10.000 habitantes. En total, son casi 1.840 oficinas rurales las que garantizan que el lugar de residencia no determine el acceso al servicio financiero.

El compromiso de CaixaBank es firme: mantener su presencia en el ámbito rural y no abandonar aquellos municipios donde es la única entidad bancaria. Con esta decisión busca favorecer la cercanía y evitar que la brecha financiera se convierta en exclusión social para la población con más edad.

Ofimóviles: auténticas sucursales sobre ruedas

Para llegar a los rincones rurales, CaixaBank ha desplegado 450 oficinas-ventanilla, con aperturas algunos días a la semana, y 33 oficinas móviles, conocidas como ofimóviles. Estos vehículos son auténticas sucursales sobre ruedas que recorren una media de 75.000 kilómetros mensuales, una distancia equivalente a dar casi dos vueltas al mundo cada mes.

Ofimóvil de CaixaBank en un pueblo de España | CaixaBank

Gracias a este servicio, más de 1.400 poblaciones reciben atención financiera regular en localidades de siete comunidades autónomas, con un impacto especialmente notable en Castilla y León. En estas zonas, las oficinas móviles prestan servicio a una población de más de 640.000 personas, de las cuales el 70% tiene más de 65 años.

Asesoramiento cercano en la España rural

La importancia de este modelo se entiende mejor al observar la escala de su intervención: casi 270 de las localidades atendidas por los ofimóviles cuentan con menos de 100 habitantes. Para estos vecinos, la llegada de la oficina móvil de CaixaBank es el momento clave para realizar sus operaciones más habituales:

•Gestión de efectivo: retirada e ingreso de moneda y billetes.

•Trámites administrativos: pago de recibos, tributos e impuestos locales.

•Asesoramiento directo: trato personalizado, esencial para el colectivo sénior.

El banco que fortalece la economía rural y combate la despoblación

Las oficinas móviles son una pieza fundamental en la estrategia de CaixaBank para preservar la economía de los territorios rurales. Al garantizar que todas las personas puedan gestionar sus ahorros y pensiones sin desplazarse largas distancias, se fomenta el consumo local y se combate la despoblación.