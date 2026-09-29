Entre cuatro y seis raciones de cereales integrales al día, la cantidad óptima para cuidar el corazón

Consumir de cuatro a seis porciones de cereales integrales al día reduce varios factores de riesgo importantes para las enfermedades cardiovasculares, según un nuevo estudio de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz, en Irán, publicado en la revista European Heart Journal.

Se trata de una revisión sistemática y un metaanálisis, lo que significa que reúne los resultados de todas las investigaciones existentes en este campo. El trabajo incluye datos de 87 ensayos clínicos que evaluaron los efectos del consumo de alimentos integrales sobre los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, y demuestra que seguir una dieta rica en este tipo de alimentos puede ayudar a prevenir problemas cardíacos al reducir el peso corporal, la presión arterial y los niveles de colesterol y glucosa en sangre.

Una pregunta que quedaba sin respuesta clara

La doctora Helda Tutunchi, de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz, explica que, aunque un mayor consumo de cereales integrales se ha asociado durante mucho tiempo con una mejor salud cardiovascular en estudios poblacionales, los ensayos clínicos habían arrojado resultados contradictorios entre sí. Esto dejaba sin resolver una cuestión clave: cuántos cereales integrales deberían consumir las personas para lograr una mejora significativa en su salud cardiovascular.

Para abordar esta pregunta, la investigadora combinó y analizó de forma sistemática todos los ensayos controlados aleatorios disponibles, con el objetivo de identificar la cantidad de cereales integrales asociada a los mayores beneficios. El análisis incluyó a más de 6.500 personas procedentes de ensayos realizados en Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil.

Qué beneficios se observaron y a partir de qué cantidad

El estudio demostró que un mayor consumo de cereales integrales redujo el peso corporal, la circunferencia de la cintura y la presión arterial de los participantes, además de disminuir los niveles de colesterol total, colesterol LDL (conocido como colesterol "malo"), triglicéridos, glucosa e interleucina-6, un indicador de inflamación en el organismo.

Estos beneficios se observaron ya en personas que consumían entre 30 y 40 gramos de grano integral al día, en peso seco, aunque los mayores beneficios se encontraron entre quienes consumían entre 60 y 100 gramos diarios. Esta cantidad equivale a entre cuatro y seis porciones diarias de cereal integral: por ejemplo, un tazón de avena, un sándwich de pan integral y una porción de arroz integral.

Según los propios autores, se trata del metaanálisis más extenso y completo realizado hasta la fecha sobre el consumo de cereales integrales y los factores de riesgo cardiovascular. A diferencia de revisiones anteriores, este trabajo analiza específicamente qué cantidad de cereales integrales necesitan consumir las personas para obtener los mayores beneficios.

La doctora Tutunchi señala que el equipo también evaluó la certeza de la evidencia disponible, y encontró evidencia de alta certeza en mejoras relacionadas con varios resultados, entre ellos el peso corporal, la circunferencia de la cintura y el colesterol total.

Por qué se necesita más investigación

Pese a estos resultados, los propios autores señalan algunas limitaciones importantes. La mayoría de los ensayos incluidos en el análisis fueron relativamente cortos, con una duración media de unas ocho semanas, por lo que no es posible determinar si estos beneficios se mantienen a largo plazo. Además, relativamente pocos estudios evaluaron ingestas muy elevadas de cereales integrales, superiores a los 140 gramos diarios, por lo que los efectos a esos niveles de consumo siguen siendo inciertos.

Según defiende Tutunchi, estos hallazgos ofrecen una indicación práctica sobre la cantidad de cereales integrales que podría ser necesaria para lograr mejoras significativas en los factores de riesgo cardiovascular. La investigadora subraya que aumentar la ingesta de cereales integrales constituye una estrategia dietética relativamente sencilla, accesible y asequible, capaz de complementar otras intervenciones médicas y de estilo de vida.

Un efecto conjunto más que un único gran beneficio

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que los cereales integrales podrían beneficiar la salud cardiovascular a través de varias mejoras moderadas que actúan de forma conjunta, en lugar de producir un gran efecto sobre un único factor de riesgo.

Los investigadores observaron mejoras en múltiples vías al mismo tiempo, entre ellas los lípidos en sangre, la presión arterial, la regulación de la glucosa, la grasa corporal y algunos marcadores de inflamación. Aunque el cambio registrado en cada factor de riesgo individual fue, en general, moderado, la mejora simultánea de varios de estos factores podría contribuir a una mayor reducción del riesgo cardiovascular a largo plazo.

No obstante, los autores advierten de que los ensayos incluidos en el metaanálisis no evaluaron directamente la aparición de eventos cardiovasculares, como infartos o ictus, por lo que serán necesarios estudios a más largo plazo que permitan confirmar si estas mejoras se traducen finalmente en una menor incidencia de este tipo de episodios.