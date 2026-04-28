Cada mensaje cuenta: así se construye Hablando en Plata

La iniciativa Hablando en plata tiene un contacto directo con los ciudadanos a través de su web. Esa participación es fundamental, ya que permite detectar qué asuntos preocupan de verdad a las personas mayores y convertir esas demandas en contenidos, tanto en los informativos y programas de actualidad como en los especiales, la web y las redes sociales. Además, estas aportaciones han servido para impulsar líneas de actuación y sensibilización conectadas con lo que verdaderamente preocupa a la sociedad.

Estos son los temas más destacados de los mensajes recibidos en 2025:

- El edadismo laboral. Ha sido el tema más mencionado. Se han recibido varias quejas por la dificultad para encontrar empleo a partir de los 50 años.

- El edadismo digital, relacionado principalmente con las relaciones con los bancos o pedir citas con la Administración Pública.

- Las pensiones. Especialmente sobre el derecho a la devolución de cantidades cobradas por Hacienda a los jubilados mutualistas.

Estos temas han protagonizado numerosas piezas en los informativos y programas de actualidad de A3 y laSexta. Además, Hablando en Plata ha lanzado recientemente su I Barómetro de Edadismo centrado en visibilizar y denunciar el edadismo hacia las personas mayores en todos los ámbitos. Los problemas en el mercado laboral y las dificultades para hacer trámites digitales son dos de las realidades más señaladas en la investigación. Así mismo, las pensiones también es un tema recurrente en los contenidos de la iniciativa.

Desde Hablando en Plata, te agradecemos tu colaboración y tu compromiso para avanzar en la eliminación del edadismo y en el reconocimiento del valor de las personas mayores. Puedes dejarnos cualquier comentario o sugerencia aquí.