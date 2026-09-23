La vendimia más temprana de la historia llega a su ecuador marcada por el calor y la menor producción

La vendimia de 2026, la más temprana hasta la fecha, llega a su ecuador mientras los viticultores esperan temperaturas más estables que no continúen mermando la producción y priorizan recolectar por la noche como una forma de mantener la calidad de la uva e intentar asegurar la rentabilidad.

Desequilibrio entre oferta y demanda

Las altas temperaturas van a ser clave para conocer la previsión de cosecha final de la vendimia, que este año se ha adelantado de nuevo como ya ocurrió en 2025 por el clima. El sector vitivinícola sigue mostrando su resiliencia ante los diferentes retos, en concreto uno cada vez más palpable, el cambio climático. El responsable de Vino de la organización agraria Asaja, Eduardo Pérez, ha explicado a EFE Agro que esta campaña se ha adelantado por una maduración acelerada de la uva debido al clima, hasta 15 días antes en el norte de España. Si bien el calor favorece que no haya plagas generalizadas como las que afectaron a la temporada anterior, las altas temperaturas sí han causado una menor producción de la prevista inicialmente respecto a las estimaciones iniciales, según Pérez.

En lo relacionado con el precio de la uva, ha vinculado el desajuste entre la oferta y la demanda a la bajada del consumo, mientras buscan "recuperar el equilibrio" con técnicas como el arranque de viñedo. Para Pérez, hay unos precios que "no son acordes a los costes de producción", con una rentabilidad que se está perdiendo y que se traduce en el abandono de los jóvenes, por lo que "ya no existe ese relevo generacional en el sector". El responsable de Viticultura en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Roberto Ruiz, ha destacado que hay territorios de la zona norte que hasta esta campaña "no habían notado la falta de rentabilidad en cuanto a los precios", pero con las cotizaciones actuales se han visto afectados. A su juicio, el cultivo está bajo "una rentabilidad muy nula", con cotizaciones que han ido en general a la baja, pese a que algunas bodegas las han mantenido sin cambios. Y coincide en que gran parte del adelanto de la vendimia se debe al cambio climático, que ya están notando desde hace algunas campañas.

La vendimia más temprana de su historia

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha señalado que España afronta "la vendimia más temprana de su historia" con la práctica totalidad del territorio en plena recolección en agosto y septiembre. En zonas como Valencia, el adelanto fenológico de la uva respecto al calendario habitual alcanza hasta tres semanas. Ante esa situación, las bodegas y los viticultores han tenido que reorganizar sus calendarios de recogida, generalizando la vendimia nocturna para preservar la calidad de la uva. El volumen final dependerá en buena medida del comportamiento de Castilla-La Mancha, primera región productora, cuya organización interprofesional sitúa su propia previsión en torno a los 19 millones de hectolitros, una cifra prácticamente estable respecto a la de la campaña anterior.

El responsable del sector en Unión de Uniones, Andrés García Vaquero, ha asegurado que aquellos viticultores que tengan producciones normales o más cortas de lo habitual van a tener "difícil poder cubrir los costes", por lo que continuará el abandono de las viñas que producen uvas de mejor calidad por la falta de rentabilidad. Según sus cálculos, las variedades mejorantes han tenido una merma de en torno al 30-50 %, en un contexto en el que la sequedad ambiental por el calor hace que la uva pese menos. Su cotización difiere según la zona y la variedad, pero a nivel general el precio de la uva para blancos ha bajado respecto al año pasado, mientras el tinto está un "poco más alto", ha precisado García.