¿Por qué el radiador está caliente arriba y frío abajo?

Uno de los problemas más comunes es encontrar el radiador caliente en la parte superior y frío en la inferior. En este caso, el problema no suele deberse al aire acumulado. Cuando hay aire dentro del radiador, lo habitual es que ocurra justo lo contrario: que esté frío por arriba y más caliente por abajo.

Si el radiador está caliente arriba pero frío abajo, puede haber suciedad o sedimentos acumulados que dificulten la circulación del agua. También puede existir algún problema con la válvula termostática, la pieza que permite regular la temperatura. Una de las primeras cosas que se pueden comprobar es que la válvula no esté atascada. Si el mecanismo está bloqueado, puede impedir que el agua circule correctamente por el radiador.

Cuando el problema se debe a suciedad acumulada en el circuito, puede ser necesario realizar una limpieza. En algunos casos se utilizan productos específicos para limpiar el interior del sistema, mientras que para acumulaciones importantes puede ser necesario recurrir a una limpieza a presión, conocida como power flushing.

Antes de utilizar productos químicos en el circuito de calefacción, es recomendable consultar las instrucciones del fabricante o recurrir a un profesional, ya que un uso incorrecto puede provocar daños. Si después de estas comprobaciones el radiador sigue sin calentar correctamente, lo más recomendable es contactar con un técnico especializado para determinar cuál es el problema.