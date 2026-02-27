El reto de la digitalización: si las personas mayores pueden aprovechar la tecnología, su vida será más fácil

Reducir la brecha digital no es solo facilitar acceso a la tecnología, sino conseguir que las personas mayores puedan aprovechar la tecnología sin miedo y reforzar su autonomía, seguridad y confianza.

El verdadero reto social consiste en lograr que la transformación digital sea inclusiva.

Impulso de la digitalización en el colectivo sénior

En este contexto, CaixaBank ha desarrollado una estrategia específica para impulsar la digitalización del colectivo sénior y reforzar su inclusión financiera.

La entidad destaca que el 78% de sus clientes sénior utilizan canales no asistidos en su relación con el banco. De ellos, el 63% emplean tanto cajeros como banca digital de forma habitual. Además, cerca de un millón de personas mayores de 65 años utilizan cada mes servicios digitales de la entidad.

Estos datos reflejan una realidad clara: cuando existen herramientas adaptadas y acompañamiento adecuado, la digitalización es posible.

Formación y acompañamiento personalizado

Uno de los pilares fundamentales de CaixaBank es la formación. Un enfoque que combina la capacitación técnica con la cercanía humana para generar confianza.

De esta forma, la entidad ha impartido más de 11.000 sesiones formativas presenciales y online sobre digitalización, operativa financiera, banca digital y Bizum dirigidas a mayores de 65 años. En paralelo, CaixaBank ha formado a más de 30.000 empleados para ofrecer una atención empática, clara y adaptada a las necesidades del colectivo sénior.

Innovación y adaptación tecnológica

Porque la verdadera inclusión digital no depende solo de enseñar a usar la tecnología, sino también de diseñarla pensando en todos. Entre las medidas implantadas destacan:

•Cajeros 100% adaptados, usados por 3,2 millones de clientes sénior, para operar con libreta y con mejoras de accesibilidad, - tipografías grandes, guía de voz, menús simplificados y mejor usabilidad para personas con dificultades visuales o motrices-.

•Configuración de un menú sencillo en cajeros mediante el sistema CaixaFácil, utilizado por un millón de clientes sénior.

•Uso guiado de la app con apoyo presencial para aprender a utilizar Bizum, firmar operaciones o consultar movimientos. Un servicio que disfrutan más de 2,3 millones de clientes sénior.

•Atención a través de WhatsApp y una línea telefónica exclusiva (900 365 065) atendida por agentes formados en gerontología.

Un ecosistema integral de digitalización y seguridad

La seguridad es otro elemento central. La prevención del fraude resulta especialmente relevante en un entorno donde proliferan técnicas como el smishing o el “falso técnico”.

Para ello, la entidad ha impulsado: la newsletter CaixaBank Protect con consejos prácticos de prevención; un portal específico de ciberseguridad para mayores; una microserie educativa desarrollada junto a Tricicle, que aborda buenas prácticas de ciberseguridad en tono humorístico; Simuladores, contenidos formativos y asistentes virtuales para reforzar la autonomía digital.

Recomendaciones clave para el público sénior

La seguridad digital también depende de hábitos individuales responsables como mantener siempre actualizado el móvil y la app bancaria; acceder a la banca online escribiendo directamente la dirección en el navegador; no compartir nunca claves, contraseñas ni códigos SMS; revisar con calma cada pantalla antes de firmar una operación; y, ante cualquier duda, contactar con el gestor habitual o llamar al 900 365 065.

Hacia una digitalización inclusiva y humana

La digitalización no debe ser una barrera, sino una oportunidad. CaixaBank demuestra que es posible combinar innovación tecnológica, formación, atención personalizada y prevención del fraude para construir un modelo de inclusión real.

Porque en una sociedad cada vez más digital, el éxito no se mide únicamente por el avance tecnológico, sino por la capacidad de integrar a todas las generaciones. Apostar por una digitalización inclusiva no es solo una cuestión estratégica: es un compromiso social imprescindible.