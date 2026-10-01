El sector publicitario se une para hacer frente al edadismo con un manifiesto impulsado por la Fundación Grandes Amigos

La sede de Dentsu ha acogido este jueves 1 de octubre en Madrid un encuentro impulsado por la Fundación Grandes Amigos y el Club de Creatividad (c de c) para abordar el edadismo en la publicidad española. La jornada ha reunido a representantes de más de diez asociaciones vinculadas al sector, entre ellas profesionales y agencias creativas, agencias de medios, empresas de casting y comunicación, universidades y organizaciones relacionadas con los usuarios de la comunicación.

El acto se enmarca en el proyecto Por una publicidad libre de edadismo, promovido por Grandes Amigos junto al Club de Creatividad y el publicista Jorge Martínez, ideólogo de la iniciativa. Su objetivo es generar conciencia y unir esfuerzos para hacer frente a una problemática que afecta tanto a la imagen de las personas mayores en los anuncios como al propio desarrollo profesional dentro de la industria publicitaria.

Durante el encuentro se ha presentado el estudio Edadismo en la publicidad española, que se ha elaborado a partir del análisis de cerca de 500 anuncios de distintos sectores. La investigación examina los patrones presentes en la imagen y el lenguaje utilizados en las campañas, así como la representación de las personas mayores en las comunicaciones comerciales.

El estudio pretende dimensionar de forma objetiva la presencia del edadismo en la publicidad y poner de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una comunicación más inclusiva, diversa y conectada con la realidad social.

Manifiesto por una publicidad libre de edadismo | Grandes amigos

Firma de un compromiso colectivo

La jornada se ha cerrado con la firma del manifiesto Por una Publicidad Libre de Edadismo, considerado el primer compromiso colectivo del sector para empezar a transformar esta realidad. Hablando en Plata también ha firmado el manifiesto, siendo la única iniciativa ligada a un medio en suscribirlo. Raquel del Castillo, directora de Hablando en plata, ha sido la encargada de firmar dicho manifiesto.

Las asociaciones participantes han expresado así su voluntad de trabajar conjuntamente para combatir los estereotipos asociados a la edad y favorecer una representación más plural de la sociedad en la publicidad. El compromiso abarca a todos los niveles del ecosistema publicitario: agencias, medios, marcas, festivales, asociaciones profesionales, facultades y centros de formación.

El encuentro también ha servido para anunciar la elaboración conjunta de protocolos de buenas prácticas que orienten al sector en la creación de campañas y contenidos libres de edadismo. Estas medidas buscarán promover un tratamiento más realista y diverso de las personas mayores, tanto delante como detrás de las cámaras.