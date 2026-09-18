La TDT sube de calidad en noviembre y la mayoría no tendrá que cambiar de televisor

La Televisión Digital Terrestre (TDT) dará un salto de calidad de imagen el próximo 5 de noviembre, cuando comenzarán las primeras emisiones en Ultra Alta Definición (UHD) a través del estándar DVB-T2. La llegada de esta tecnología permitirá acceder a una mayor resolución y nivel de detalle en algunos de los principales canales, pero no significa que los hogares tengan que sustituir sus televisores de forma generalizada.

Tener una televisión 4K no garantiza recibir la nueva TDT

La primera fase del cambio se ha planteado para que las emisiones actuales en alta definición (HD) convivan con las nuevas emisiones UHD. De esta forma, quienes estén satisfechos con la calidad actual podrán continuar utilizando su televisor y viendo los canales habituales, aunque no podrán acceder a la máxima resolución disponible. La mejora se aplicará inicialmente en el múltiple RGE2, que comenzará a utilizar DVB-T2 para las emisiones UHD. La diferencia entre ambas calidades será especialmente apreciable en determinados televisores. Las emisiones UHD pueden ofrecer mayor detalle y definición, además de mejoras en color y contraste dependiendo de la producción. El salto será más visible cuanto mayor sea el tamaño de la pantalla y menor sea la distancia desde la que se contempla. En televisores pequeños, la diferencia entre HD y 4K puede resultar menos evidente.

Uno de los aspectos que pueden generar confusión es que disponer de un televisor con resolución 4K no significa necesariamente que el aparato pueda recibir las nuevas emisiones UHD de la TDT. Para acceder a ellas, el televisor debe ser compatible con el estándar DVB-T2 y con el códec de vídeo HEVC/H.265. La resolución de la pantalla es, por tanto, solo una parte de los requisitos necesarios. Esto significa que incluso un televisor 4K puede no ser capaz de sintonizar las nuevas emisiones terrestres si su sintonizador no es compatible con estos estándares. En cambio, muchos de los televisores comercializados durante los últimos años ya incorporan esta tecnología. Como referencia, Xataka señala que lo habitual es que los televisores de menos de nueve años sean compatibles, ya que desde 2017 los principales fabricantes comenzaron a incorporar DVB-T2 con HEVC, aunque puede haber excepciones según el fabricante o el modelo. Además, los televisores vendidos actualmente en España deben poder recibir emisiones de TDT en UHD de acuerdo con el nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT.

Cómo comprobar si el televisor está preparado

Antes de plantearse comprar un televisor nuevo, lo primero es comprobar el modelo del aparato actual y consultar sus especificaciones para verificar si dispone de DVB-T2 y HEVC/H.265. Si el televisor no es compatible, tampoco será necesariamente necesario sustituirlo. Una de las alternativas es utilizar un descodificador externo de TDT compatible con DVB-T2, que permite recibir la nueva señal sin cambiar la pantalla. Estos dispositivos se conectan al televisor mediante HDMI y constituyen una opción más económica que comprar un aparato nuevo. La llegada de las nuevas emisiones también implicará cambios en la organización de la TDT. Por ello, los hogares deberán realizar una resintonización de los televisores para localizar las nuevas emisiones y mantener todos los canales disponibles.

Algunas cadenas también cambiarán de posición dentro del dial, por lo que la nueva búsqueda permitirá recuperar aquellos canales que puedan dejar de aparecer en su ubicación habitual. La transformación será progresiva y, en esta primera etapa, no supondrá que los canales en HD desaparezcan. El objetivo es introducir poco a poco la nueva tecnología UHD mientras se mantienen las emisiones actuales. De hecho, todavía no existe una fecha concreta para una segunda fase que permita extender las emisiones en 4K nativo a todas las cadenas. Para avanzar hacia ese escenario deberán cumplirse determinados niveles de compatibilidad de los televisores de los hogares con DVB-T2 y con el formato de vídeo H.265. Por tanto, la llegada del UHD a la TDT no implica que haya que cambiar de televisor de inmediato. Quien quiera seguir viendo los canales en HD podrá hacerlo con su aparato actual, mientras que quienes quieran aprovechar la nueva calidad de imagen deberán comprobar primero si su televisor es compatible y, en caso contrario, podrán recurrir a un sintonizador externo antes de plantearse comprar una nueva pantalla.