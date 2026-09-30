Las pensiones podrían subir un 3,5% en 2027 por la subida del IPC

Las pensiones contributivas podrían subir alrededor de un 3,5 % en 2027. La subida todavía no es definitiva, pero la evolución de la inflación durante los últimos meses apunta a ese porcentaje.

En septiembre, el IPC se situó en el 4,9 %, seis décimas más que en agosto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dicho incremento se debe principalmente al encarecimiento de los combustibles y a los precios de los paquetes turísticos.

Para calcular cuánto subirán las pensiones en 2027 se tiene en cuenta la inflación media de los últimos doce meses. Por ahora, ya se conocen diez de los doce datos necesarios, por lo que solo faltan los de octubre y noviembre para saber la cifra definitiva. Por tanto, el 3,5 % es todavía una estimación y podría cambiar ligeramente cuando se conozcan los últimos datos del IPC.

¿Cuánto subiría la pensión?

Si finalmente se aplicara una revalorización del 3,5%, una persona que actualmente cobra la pensión media de jubilación, de 1.576,10 euros al mes, pasaría a recibir unos 1.631,26 euros. Serían aproximadamente 55 euros más al mes, o unos 772 euros adicionales al año en 14 pagas.

La pensión media del sistema, situada actualmente en 1.374,60 euros, subiría hasta unos 1.422,71 euros, mientras que la pensión media de viudedad pasaría de 976,30 a unos 1.010,47 euros mensuales.

Son cálculos orientativos y no significan que todas las pensiones vayan a aumentar exactamente en esas cantidades. Dicho porcentaje definitivo se aplicará sobre cada prestación y dependerá del tipo de pensión.