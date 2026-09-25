Los españoles realizan 46,9 millones de viajes en el segundo trimestre y elevan un 3,5% el gasto

Estos casi 47 millones de viajes constituyen la cifra más alta desde 2023, mientras que el gasto es el mayor que se registra desde antes de la pandemia. Los viajes de los españoles cuyo destino principal fue el territorio nacional aumentaron un 1 %, mientras que los realizados al extranjero crecieron en mayor medida, un 2 %.

Los viajes de ocio y vacaciones, los únicos que cayeron

Sin embargo, la duración media de los viajes descendió un 2,9 % en el periodo. El mayor ajuste se dio en los viajes al extranjero, del 6,4 % hasta las 6,1 pernoctaciones. En el caso de España el ajuste fue del 2,1 % hasta las 3,1 pernoctaciones. Por motivo del viaje, los de ocio, recreo y vacaciones, que concentran más de la mitad, fueron los únicos que descendieron en el segundo trimestre, un 1,1 %. Por el contrario, el mayor incremento se dio en los viajes por negocios y otros motivos profesionales, que aumentaron un 11,1 %. Por su parte, las visitas a familiares o amigos subieron un 1,8 % y los viajes realizados por otros motivos un 2,4 %.

Todas estas categorías vieron reducida su duración media respecto al año anterior y el ajuste más acusado se dio en los viajes de negocios, con un 5,1 % menos. Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos descendieron un 2,7 %. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles bajó un 2 %. Por otro lado, la población de 15 o más años realizó 41,4 millones de excursiones, el 7,3 % menos.

El gasto medio diario fue de 97 euros

El gasto medio diario fue de 97 euros (82 euros en los viajes con destino interno y 159 en los realizados al extranjero). En total, el gasto de los viajes de los residentes en España fue de 15.729,5 millones, con un aumento del 3,5 %. En los viajes con destino nacional el gasto total subió un 5,5 %, mientras que en los realizados al extranjero bajó un 0,5 %. Por partidas de gasto, el mayor en los viajes internos fue el alojamiento, con el 27,3 % del total y un incremento del 6,5 %. En los viajes al extranjero, fueron los transportes, con el 30,5 % del total y una caída del 1,2 %. Por destino principal, los gastos medios diarios más elevados se registraron en los viajes a Islas Baleares (117 euros), Comunidad de Madrid (116) y Canarias (115). Los más bajos se dieron en Castilla-La Mancha (62 euros) y Extremadura y Castilla y León (ambos 63).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (121 euros) y Cataluña y Cantabria (ambos 104). Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes fueron Andalucía (16,8 % del total), Cataluña (13,6 %) y Comunidad Valenciana (11 %). En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en la Comunidad de Madrid supusieron el 17,8 % del total. Por detrás se situaron Cataluña (17,4 %) y Andalucía (15 %). Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en País Vasco (1.223 viajes por cada 1.000 habitantes), Aragón (1.188) y Comunidad de Madrid (1.136). Abril registró este trimestre el mayor número de viajes (16,1 millones) y también la mayor duración (3,9 pernoctaciones por viaje).