Las cotizaciones sostienen el superávit de la Seguridad Social, con 126.032 millones recaudados

Esta cifra supone 8.785 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior. Si se compara con 2019, último ejercicio no afectado por la pandemia, el incremento alcanza los 43.796 millones de euros, un 53,3 % más.

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 7.433 millones

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, también registran un incremento interanual del 25,9 %. Hasta agosto, se sitúan en 4.075 millones de euros, una cantidad que se destina íntegramente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En términos mensuales, los ingresos por cuotas alcanzaron en agosto los 16.170 millones de euros, 5.678 millones más que en el mismo mes de 2019. En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan a 31 de agosto de 2026 un saldo positivo de 7.433 millones de euros. El resultado procede de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 171.383 millones de euros, un 7,7 % más interanual, y unas obligaciones reconocidas de 163.951 millones, que aumentan un 7,1 % respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social hasta julio, que incluyen además del sistema la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), muestran en términos de contabilidad nacional un saldo positivo de 12.113 millones de euros, equivalente al 0,7 % del PIB.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 169.864 millones de euros, con un incremento del 7,9 % respecto al ejercicio anterior. Los pagos, por su parte, aumentan un 7,1 %, hasta los 163.808 millones de euros. Las cotizaciones sociales acumuladas durante los ocho primeros meses del año ascienden a 126.032 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,5 % respecto a los ingresos del mismo periodo de 2025. Este crecimiento está impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que aumentan un 7,6 % interanual y alcanzan los 119.101 millones de euros, 8.415 millones más que en el ejercicio anterior. Por regímenes, las cotizaciones de ocupados se distribuyen entre el Régimen General, con 96.729 millones de euros acumulados, incluidos los Sistemas Especiales de Empleados de Hogar y Agrario, y los regímenes especiales de Autónomos, Mar y Minería del Carbón, con un importe global de 9.038 millones. A estas cantidades se suman 13.333 millones correspondientes a cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, MEI y cese de actividad. Las cotizaciones de desempleados alcanzan los 6.932 millones de euros, un 5,6 % más que un año antes, lo que supone 369 millones de euros adicionales en términos absolutos.

Las prestaciones económicas aumentan un 7,2 %

Además, el importe total de las transferencias recibidas por la Seguridad Social se sitúa en 43.691 millones de euros, un 9,2 % más interanual. La mayor parte corresponde a las transferencias procedentes del Estado y sus Organismos Autónomos, que ascienden a 40.186 millones de euros, un 9,8 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se explica fundamentalmente por la percepción de fondos destinados a financiar el complemento a mínimo de pensiones, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. En el apartado de gastos no financieros, las prestaciones económicas a familias e instituciones ascienden a 154.716 millones de euros, un 7,2 % más que en el mismo periodo de 2025. Esta cantidad representa el 94,4 % del gasto total del sistema de Seguridad Social. La partida de mayor relevancia corresponde a las pensiones y prestaciones contributivas, que alcanzan los 140.729 millones de euros, con un incremento del 6,6 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Dentro del área contributiva, el gasto en pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género aumenta un 6 %, hasta los 123.762 millones de euros.

Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensiones, un 1,6 %; en la elevación de la pensión media, un 4,6 %; y en la revalorización general del 2,7 % de las pensiones contributivas en 2026. Por otro lado, el gasto en subsidios por incapacidad temporal crece un 8,6 %, hasta los 12.751 millones de euros. Las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como las destinadas al cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad, suman 3.721 millones de euros, un 22,4 % más. En el área no contributiva, el gasto en pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, asciende a 13.987 millones de euros, un 13,4 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente a la revalorización general del 11,4 % establecida para 2026. De esta cantidad, 8.966 millones de euros corresponden al gasto en pensiones no contributivas y complementos por mínimos, un 13,4 % más que en el ejercicio anterior. Por su parte, el gasto en subsidios y otras prestaciones alcanza los 5.021 millones de euros, un 13,5 % más. Dentro de esta partida, 4.731 millones corresponden al Ingreso Mínimo Vital y a las prestaciones familiares, con un aumento del 13,9 % respecto al año anterior.