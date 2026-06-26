Hablando en Plata participa en la presentación del estudio de la asociación Grandes Amigos 'Vinculación entre edadismo y soledad'

La fundación Grandes Amigos ha presentado este miércoles en la sede del Imserso el estudio 'Vinculación entre el edadismo y la soledad', elaborado por Matia Instituto, una investigación cualitativa que analiza cómo la discriminación por edad limita la participación social de las personas mayores y favorece procesos de aislamiento y soledad no deseada.

El trabajo concluye que el edadismo y la soledad mantienen una relación de "doble vía": por un lado, los prejuicios sociales reducen las oportunidades de participación de las personas mayores y, por otro, estas terminan interiorizando esos estereotipos, retirándose de la vida social para no sentirse una carga. El estudio identifica además el impacto del edadismo en los planos estructural, relacional y subjetivo, así como diferencias de género, la presión estética asociada al envejecimiento y la importancia de las redes comunitarias como factor de resiliencia.

El acto de presentación del estudio sirvió también para abrir un espacio de reflexión sobre el papel de la sensibilización en la prevención del edadismo. En este contexto, Hablando en Plata, la iniciativa de Atresmedia para combatir la discriminación por edad, tuvo una presencia destacada a través de su directora, Raquel del Castillo, quien participó en la mesa redonda dedicada a compartir iniciativas de referencia junto a Rubén Herranz, técnico de Estudios del Imserso y Jose Ángel Palacios, coordinador de Comunicación de Grandes Amigos. La intervención de Raquel del Castillo puso en valor el compromiso de Atresmedia para promover una imagen más realista, diversa y respetuosa de las personas mayores.

Presentación del estudio de la asociación Grandes Amigos 'Vinculación entre edadismo y soledad' | Imagen en Acción

"Hablando en Plata se inscribe dentro del compromiso de Atresmedia con la sociedad. Asumimos la responsabilidad de impulsar cambios positivos en la sociedad. Por eso nació Hablando en Plata, para combatir el edadismo y poner en valor

todo lo que aportan las personas mayores a nuestra sociedad", explicó Raquel del Castillo.

Algunos de los ejemplos de ese compromiso de Hablando en Plata se traducen en los contenidos y campañas de sensibilización que Atresmedia emite en sus canales, los barómetros de edadismo que elaboran para generar conocimiento y cambio social, o la certificación AENOR del compromiso con las personas mayores, que acredita la gestión integral de las empresas para mejorar el acceso y uso de sus servicios por parte de las personas mayores.

La investigación de Grandes Amigos, basada en entrevistas en profundidad a personas mayores de distintas comunidades autónomas y en un grupo focal con profesionales del ámbito social, pone el foco en experiencias reales para comprender cómo la discriminación por edad condiciona la autoestima, el sentido de pertenencia y las relaciones sociales. Entre sus recomendaciones figuran reforzar la participación comunitaria, promover campañas de sensibilización y educar desde edades tempranas para desmontar estereotipos sobre la vejez. La entidad anunció además una nueva fase del proyecto centrada en la difusión de testimonios de personas mayores y en acciones de concienciación para seguir visibilizando el vínculo entre edadismo y soledad.