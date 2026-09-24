'Código Gaudí' permite viajar al interior de los edificios que el arquitecto imaginó y nunca construyó

La exposición 'Código Gaudí, la experiencia inédita', que se podrá visitar del 22 de septiembre de 2026 al 31 de enero de 2027 en el Espai Imagina de Barcelona, invita al público a conocer el hilo que liga el universo de Gaudí y permite, por primera vez, adentrarse en edificios imaginados por el arquitecto pero nunca construidos.

La muestra, que se enmarca dentro de la celebración del Año Gaudí, propone entender el "código" que conecta toda su obra a través de cuatro pilares: la geometría, la funcionalidad, el simbolismo y los procesos que convirtieron al arquitecto de Reus en uno de los creadores más innovadores de la historia.

Según el comisario de la muestra y director de la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Galdric Santana, la exposición recoge toda su investigación realizada desde 2008 y permite acercar al público la figura de Gaudí, ya que "todo el mundo sabe quién es, pero no todos lo conocen".

Así, el recorrido muestra cómo el arquitecto utilizaba la luz para estudiar el comportamiento del sonido, construía maquetas para entender estructuras imposibles o cómo desarrollaba herramientas propias para resolver problemas arquitectónicos décadas antes de la llegada de los ordenadores y los programas de diseño asistido.

Uno de los grandes atractivos de la experiencia es la posibilidad de visitar virtualmente algunos de los proyectos que Antoni Gaudí diseñó, pero que nunca se llegaron a construir.

Sala de exposiciones 'Código Gaudí' | Efe

Así, a través de gafas de realidad virtual y gracias a la investigación de planos originales a cargo de la Cátedra Gaudí, el montaje permite acceder digitalmente a espacios como el Hotel Attraction de Nueva York, la Fuente Monumental de Plaça Catalunya, las Misiones Franciscanas de Tánger o el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, reconstruidos con criterios científicos a partir de la documentación conservada.

"La exposición trata de explicar, a través de la última tecnología, la manera de pensar, crear y el porqué de la arquitectura de Gaudí", ha reivindicado Santana en rueda de prensa.'Código Gaudí, la experiencia inédita' incluye también elementos de realidad mixta, es decir, objetos físicos que se complementan con realidad virtual, que permitirán a los visitantes manipular formas geométricas, comprender conceptos de ingeniería y conocer el obrador de la Sagrada Familia.

Esta muestra inaugura el Espai Imagina, el espacio impulsado por Grupo Mediapro dedicado a las experiencias lúdico-culturales. El Director General de la División de Experiencia y Marca de Grupo Mediapro, David Xirau, ha adelantado que con el Espai Imagina pretenden hacer crecer "la parte experiencial de la empresa", en un espacio que "operará tanto exposiciones propias como de terceros".