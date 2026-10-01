ONG de mayores reclaman una Ley Integral de Derechos y más recursos frente a la soledad no deseada

Diversas organizaciones del sector de la dependencia y del tercer sector han reclamado este jueves la adaptación de las instituciones y las políticas públicas ante lo que denominan la «nueva longevidad», con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra este 1 de octubre. En este contexto, han alertado de los retos que plantea el aumento de la esperanza de vida y han pedido reforzar los cuidados y la atención a la soledad no deseada, entre otras demandas.

Una Estrategia Nacional para coordinar a todas las administraciones

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y las organizaciones que la integran han presentado el manifiesto «Preparar los sistemas para la nueva longevidad: un compromiso presente y futuro», en el que reclaman una Estrategia Nacional para la Nueva Longevidad que coordine a todas las administraciones públicas y adapte áreas como la sanidad, la vivienda y los cuidados.

«No pedimos que se decida por nosotras y nosotros: pedimos decidir», subraya el documento, que insta a que cumplir años signifique «siempre sumar derechos, dignidad y futuro».

HelpAge pide una ley integral y una convención de la ONU

HelpAge International España se ha sumado a las reivindicaciones bajo el lema impulsado por las Naciones Unidas, «La era de la longevidad: replantear los sistemas para una vida más larga», y ha recordado que el progresivo envejecimiento de la población debe abordarse como un reto social y no como un problema.

La entidad reclama consolidar un sistema público de cuidados centrado en las personas que garantice su autonomía y su capacidad de decisión, e insiste en la necesidad de impulsar de forma prioritaria una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores en España. Asimismo, pide al Gobierno que mantenga su apoyo activo en el plano internacional para lograr la aprobación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores que suprima las actuales lagunas de protección, sin olvidar la lucha contra el edadismo y la solidaridad entre generaciones, entre otras reivindicaciones.

Más esperanza de vida y más necesidad de cuidados, según AESTE

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha advertido de que España se ha consolidado como el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, con 84 años de media. Según las estimaciones oficiales, las personas de 65 años o más representan ya el 21,1 % de la población nacional y alcanzarán el 30,9 % en las próximas décadas, mientras que la población de 80 años o más se sitúa ya en el 6,1 %.

Ante estas proyecciones, AESTE insta a situar la atención a la dependencia como una prioridad de Estado, a través de un gran acuerdo que aporte financiación y proporcione estabilidad a un sector cuyos servicios considera cada vez más necesarios. La secretaria general de la entidad, Josune Méndez, ha remarcado que, cuando las personas mayores llegan a la dependencia, existe la obligación de estar a la altura y responderles como merecen, con un sistema de cuidados que no les dé la espalda.

La patronal de la dependencia cuenta además con la campaña «Cuidar es futuro», que pone cara y voz a quienes cuidan. Según Méndez, España es y seguirá siendo uno de los países más longevos del mundo, por lo que ya debería estar preparada, ya que las personas mayores dependientes de hoy y de mañana necesitan un sistema de cuidados estable, bien financiado y con profesionales suficientes.

El foco en la salud mental y la soledad no deseada

La ONG Accem ha puesto el acento en la salud mental de este colectivo, señalando los elevados índices de aislamiento social, deterioro cognitivo y soledad no deseada, una problemática que sufre una de cada cinco personas mayores en el país, según datos del Observatorio Estatal SoledadES.

La organización detalla que, entre enero y agosto de 2026, ha atendido a un total de 1.874 personas mayores de 65 años, con un esfuerzo especial en zonas rurales como Guadalajara, a través de 14 programas dedicados al envejecimiento saludable. La responsable del área en Castilla-La Mancha, Ana Yela, ha explicado que, antes de recibir atención, muchas de estas personas no eran conscientes de que podían salir de la situación en la que se encontraban, al haber asumido el estereotipo de que la persona mayor debe aceptar el sufrimiento.

La ONG también ha puesto en marcha la iniciativa solidaria «Sumando kilómetros, sumando compañía», un reto dirigido a instalaciones deportivas con el objetivo conjunto de sumar 100 kilómetros en equipo en favor de la compañía de las personas mayores.