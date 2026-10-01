"Nos jubilamos del trabajo, no de la vida": así se vive el Día Internacional de las Personas Mayores en España

El lema "Nos jubilamos del trabajo, no de la vida" resume el espíritu de esta jornada: dejar atrás la imagen de la vejez como una etapa de retirada y reivindicar a las personas mayores como ciudadanos activos, que participan, aprenden, cuidan de sus familias y siguen aportando a sus comunidades.

Un día con más de tres décadas de historia

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada dedicada a reconocer la aportación de las personas mayores a la sociedad y a recordar los retos que todavía afrontan. En España, ayuntamientos, comunidades autónomas y asociaciones han organizado actos durante toda la semana bajo el lema de esta edición: «Nos jubilamos del trabajo, no de la vida».

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha el 14 de diciembre de 1990, con un doble objetivo: reflexionar sobre el aumento de la población mayor en las sociedades actuales e impulsar la solidaridad hacia este colectivo para mejorar su calidad de vida y paliar algunos de sus déficits. La jornada se celebró por primera vez en 1991, y su origen se apoya en iniciativas anteriores, como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, de 1982, y el posterior Plan de Madrid, de 2002, que situaron el envejecimiento de la población en la agenda mundial.

Más allá de atender a quienes necesitan cuidados, la jornada defiende que cumplir años no puede suponer perder capacidad de decisión, oportunidades de participación ni acceso, en igualdad de condiciones, a los distintos ámbitos de la vida social.

Desde entonces, este acontecimiento recuerda a los países la importancia de que las personas mayores vivan con dignidad, respeto y participación activa en la comunidad. No en vano, se trata de una de las poblaciones que más rápido crece en el mundo: el número de mayores de 60 años se ha más que duplicado en tres décadas, y la esperanza de vida global no deja de aumentar, lo que multiplica también la demanda de asistencia sanitaria y social.

Por qué hace falta un día para esto

Detrás de este acontecimiento hay una problemática de fondo. Uno de los retos más extendidos es el edadismo, es decir, los prejuicios y la discriminación por razón de edad, que se manifiestan en el empleo, en la sanidad o en el acceso a determinados servicios. A ello se suma la llamada soledad no deseada, un fenómeno especialmente presente en el ámbito rural, ya que muchas personas mayores viven solas y tienen poco contacto social.

En el plano económico, los sindicatos reclaman pensiones dignas que permitan afrontar el coste de la vida, además de una atención sanitaria accesible y servicios de cuidados y dependencia suficientes, un sistema que recae en buena medida sobre las mujeres, que asumen la mayoría de las horas de cuidado informal.

A medida que cambian los tiempos, también lo hace el concepto de familia. Aunque la mayoría de la población cree que cuida a sus mayores, muchos reconocen que podrían hacerlo más y mejor, un debate que gana peso a medida que vivimos más años y en mejores condiciones físicas.

Otro desafío es la brecha digital: la digitalización de los trámites bancarios, sanitarios y administrativos deja atrás a quienes no dominan la tecnología. Por último, el colectivo reclama inclusión y participación, para que las personas mayores sigan siendo protagonistas de la vida social y cultural.

Por eso, organismos como Naciones Unidas insisten en la necesidad de que las personas mayores no sean vistas como receptoras pasivas de ayuda, sino como impulsoras activas del progreso, con conocimientos y experiencia que aportar en ámbitos como la salud, la economía o la defensa de los derechos humanos. En esta línea camina también la reciente creación, en abril de 2025, de un grupo de trabajo internacional encargado de redactar un instrumento jurídicamente vinculante para proteger los derechos humanos de las personas mayores.

Según las proyecciones de Naciones Unidas, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años en 2050, frente a una de cada diez en la actualidad. España está entre los países más longevos del planeta, con una esperanza de vida que supera los 83 años y con más del 21 % de la población por encima de los 65.

El lema de este año: «Nos jubilamos del trabajo, no de la vida»

En España, el Día Internacional de las Personas Mayores de 2026 se celebra bajo este lema oficial, que pone el acento en el papel activo de los mayores tras la jubilación y en la lucha contra los estereotipos asociados a la edad. Comunidades autónomas y ayuntamientos han preparado, durante toda la semana, un programa de actividades institucionales, lúdicas y reivindicativas en torno a esta idea. Para conmemorar la fecha, el Imserso ha organizado un acto en su sede central de Madrid el propio 1 de octubre, a partir de las 11:00 horas.

Concentraciones para exigir pensiones dignas

Junto a los actos institucionales, la jornada tiene también un marcado carácter reivindicativo. Las asociaciones de jubilados y pensionistas de los principales sindicatos, UGT y CCOO, han convocado actos en distintas capitales españolas. En Palencia, por ejemplo, se han concentrado en la Plaza Mayor para leer un manifiesto conjunto que exige mejores pensiones, sanidad digna y mayor inclusión social para las personas mayores.

Actos y celebraciones por toda España

El programa de actividades varía de una ciudad a otra. Barcelona dedica gran parte del mes de octubre a actividades específicas, con un acto central el día 1 en la Plaza de Sant Jaume, donde se ha leído un manifiesto institucional que pone el foco en que los mayores ya representan más del 20 % de la población catalana.

En Logroño, la Antigua Estación acoge una jornada completa con talleres de estimulación cognitiva, las charlas formativas «Envejecer sin etiquetas», espacios de encuentro, fotocall y actividades para compartir experiencias vitales. Almería, por su parte, ha rendido homenaje a sus mayores en la XV Gala del Día Internacional, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla, donde se ha entregado el reconocimiento «Toda una vida» a dieciocho almerienses destacados por su esfuerzo y compromiso.

Cartagena ha organizado su propia gala conmemorativa en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, presidida por las autoridades locales para poner en valor a este colectivo. Lorca arranca el 1 de octubre con sesiones multitudinarias de gimnasia al aire libre en la Plaza de España, que se prolongarán durante todo el «Mes del Mayor» combinadas con clases de baile y pilates.

En Camas (Sevilla), la programación se extiende durante todo octubre e incluye encuentros vecinales y la presentación oficial del proyecto «Camas, Ciudad Amigable con las Personas Mayores».