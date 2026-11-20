Nueva York da la bienvenida a la Navidad durante el mes de noviembre con una programación que combina algunas de sus tradiciones más emblemáticas, propuestas culturales y espectáculos para todos los públicos. La ciudad se transforma con la llegada de la temporada festiva y convierte sus calles y principales espacios en escenarios de celebración, desde las pistas de hielo de Manhattan hasta los grandes teatros y desfiles que anuncian las fiestas.

Broadway, humor y propuestas para toda la familia

Uno de los puntos centrales de esta programación vuelve a ser el Rockefeller Center, que este año celebra la noventa temporada de su conocida pista de patinaje sobre hielo, The Rink. Los visitantes pueden disfrutar de esta instalación desde principios de noviembre y conocer, además, dos nuevas propuestas: la VIP Skate House y las cabañas privadas situadas junto a la pista, pensadas para contemplar el ambiente navideño desde una ubicación privilegiada. La llegada del tradicional árbol de Navidad también forma parte de las primeras citas del calendario. El abeto llegará al Rockefeller Center el sábado 7 de noviembre, coincidiendo con el inicio de Meet the Tree Day, una iniciativa dirigida al público familiar. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 2 de diciembre para asistir al encendido oficial de sus luces, durante la tradicional ceremonia.

La oferta de ocio de noviembre no se limita a las decoraciones y actividades navideñas. La ciudad también reserva un espacio destacado para las artes escénicas y la comedia. El New York Comedy Festival recorrerá durante diez días los escenarios de los cinco distritos de Nueva York y contará con la participación de figuras destacadas del humor internacional. Por su parte, Broadway incorporará nuevas producciones a su cartelera. Entre ellas se encuentra la adaptación teatral de It's a Wonderful Life, que recrea un programa radiofónico de los años cuarenta con un elenco destacado, y el esperado musical The Lost Boys. Quienes prefieran una actividad familiar alejada del bullicio del centro podrán acercarse al Jardín Botánico de Nueva York, situado en el Bronx. Allí vuelve el Holiday Train Show, una exposición en la que trenes en miniatura recorren un paisaje formado por casi doscientas reproducciones de algunos de los monumentos más conocidos de la ciudad. Las construcciones están elaboradas íntegramente con materiales vegetales y naturales y se encuentran en el histórico invernadero Enid A. Haupt.

El centenario desfile de Macy's y los grandes clásicos navideños

Uno de los acontecimientos más esperados del mes tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, cuando Nueva York celebre la edición número cien del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Esta cita histórica recorrerá las avenidas de la ciudad con un récord de cien elementos inflables. La comitiva incluirá tanto el regreso de personajes clásicos como nuevas figuras gigantes que sobrevolarán las calles entre los rascacielos ante miles de espectadores. El fin de semana de Acción de Gracias también marcará el inicio de dos de los espectáculos más reconocidos de la temporada. El Christmas Spectacular de las Radio City Rockettes regresará al Radio City Music Hall con nuevas coreografías de claqué y tecnología visual en directo.

A su vez, el New York City Ballet dará comienzo a su habitual representación de El Cascanueces, de George Balanchine, en el David H. Koch Theater del Lincoln Center. De esta manera, noviembre reúne algunas de las citas más representativas de la Navidad neoyorquina y ofrece a residentes y visitantes distintas alternativas para comenzar a disfrutar de las fiestas antes de diciembre.