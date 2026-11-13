¿Qué quiere decir un gato cuando te saluda con la cola levantada?

Los gatos son animales conocidos por su particular forma de comunicarse. Sus gestos y comportamientos pueden resultar difíciles de interpretar para sus dueños, pero su lenguaje corporal ofrece algunas pistas sobre cómo se sienten. Uno de los movimientos más habituales es acercarse a una persona con la cola levantada, una postura que generalmente se relaciona con un saludo amistoso.

¿Qué significa que la cola tenga forma de interrogación?

Según recoge el blog de la veterinaria Pet and Vet, cuando un gato se aproxima con la cola en alto y el cuerpo relajado, suele ser una señal de que busca un acercamiento amistoso. Además, si después se roza contra la persona, está realizando un intercambio de olores, un comportamiento habitual entre los miembros de un mismo grupo social. Esta posición también puede indicar que el animal se acerca de manera pacífica e incluso que está invitando al juego. Así lo explica el veterinario Carlos Gutiérrez en su canal de YouTube, según recoge el blog Experto Animal. Las orejas erguidas son otra señal que puede acompañar a esta actitud y que apunta a que el felino está dispuesto a interactuar.

La forma que adopta la cola también puede aportar información sobre el estado de ánimo del animal. Cuando aparece levantada y dibuja una especie de interrogación o gancho, suele tratarse de una señal positiva. De acuerdo con la información recogida por Experto Animal, esta postura generalmente indica que el gato está de buen humor y abierto a recibir contacto por parte de las personas. No obstante, los especialistas de Pet and Vet recuerdan que el lenguaje corporal de los felinos debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto. Aunque una cola levantada, el acercamiento y el roce contra una persona suelen asociarse con un saludo amistoso, su significado también depende del entorno y de la persona con la que interactúa.

¿Y si el gato tiene la cola bajada o hinchada?

A diferencia de las posiciones anteriores, una cola baja puede ser indicativa de que el animal se siente inseguro o está a la defensiva. Así lo señala la empresa especializada en productos para gatos Feliway, que también advierte de que, si esta postura va acompañada de las orejas aplanadas contra la cabeza, podría tratarse de una señal de miedo.

Por otro lado, cuando un gato tiene la cola hinchada, puede estar intentando aparentar que su tamaño es mayor. Este comportamiento suele indicar que el felino se siente temeroso o ansioso. Por tanto, observar la posición de la cola y acompañarla de otros gestos permite obtener pistas sobre el estado de ánimo de los gatos y comprender mejor sus formas de comunicarse.