El Escudo Europeo de la Democracia sitúa a los mayores de 50 años en la defensa frente a la desinformación

La Unión Europea ha situado la resiliencia de la sociedad y la participación ciudadana entre las claves para proteger sus democracias frente a amenazas como la desinformación y las injerencias extranjeras. En este contexto, el Escudo Europeo de la Democracia reconoce el papel que pueden desempeñar las personas mayores de 50 años, un grupo con una importante incidencia electoral y que también puede convertirse en objetivo de las campañas de manipulación informativa.

La participación ciudadana, clave para fortalecer la democracia

La Comisión Europea presentó esta estrategia el 12 de noviembre de 2025 con el propósito de empoderar, proteger y promover democracias sólidas en todos los países de la Unión. El plan se articula en torno a tres pilares: la protección del espacio informativo, el refuerzo de las instituciones democráticas y la libertad de los medios de comunicación, y el impulso de la resiliencia social y la participación ciudadana. Este último ámbito pone el foco en la educación cívica, los espacios de diálogo y la alfabetización mediática y digital. Se trata de herramientas especialmente relevantes para la generación silver, ya que buscan facilitar que los ciudadanos puedan identificar información fiable y participar de manera activa en la vida democrática. El Escudo Europeo de la Democracia parte de la idea de que la solidez de un sistema democrático no depende únicamente de sus instituciones, sino también de las relaciones y la confianza que se construyen en la sociedad. La capacidad de debatir, organizarse y colaborar con otras personas forma parte de ese entramado que permite mantener una convivencia democrática.

En este sentido, las políticas impulsadas por la Unión Europea promueven la implicación ciudadana mediante herramientas participativas, con especial atención al ámbito local y a las plataformas digitales. También buscan reforzar las competencias en materia de ciudadanía y la capacidad colectiva para contrarrestar la manipulación de la información. Las personas mayores de 50 años ocupan una posición relevante dentro de esta estrategia. Según el análisis publicado por Infobae, su peso en las elecciones europeas las convierte en un segmento especialmente atractivo para quienes buscan influir en los procesos electorales mediante noticias falsas, cada vez más difíciles de identificar debido al desarrollo de la inteligencia artificial. Por ello, las medidas de alfabetización mediática y digital incluyen talleres, guías para reconocer fuentes fiables y herramientas para detectar contenidos fabricados. Estas iniciativas persiguen que los ciudadanos puedan acceder a información veraz y ejercer su derecho al voto sin interferencias.

Un centro europeo para coordinar la respuesta

La estrategia contempla también la creación del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática (ECDR), una pieza central para mejorar la capacidad de la Unión de detectar amenazas y responder a la manipulación informativa. Su trabajo incorpora la colaboración de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas. En esta línea, el 29 de septiembre de 2026 se puso en marcha la Plataforma de Partes Interesadas, con la participación del Observatorio Europeo de los Medios de Comunicación Digitales (EDMO) y la Red Europea de Normas de Verificación de Datos

(EFCSN). Este foro busca favorecer la cooperación, compartir conocimientos y buenas prácticas, así como detectar nuevas amenazas para la resiliencia democrática. La iniciativa está dirigida a organizaciones que trabajan en la integridad de la información y la defensa de la democracia, entre ellas instituciones académicas, verificadores de datos y organizaciones no gubernamentales. El Escudo Europeo de la Democracia plantea así una defensa que va más allá de la coordinación entre gobiernos. La participación de la sociedad civil y la protección de los ciudadanos frente a la desinformación se presentan como elementos esenciales para mantener unas democracias sólidas, con especial atención a quienes pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad.