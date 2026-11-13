Los viajeros del Imserso denuncian robos y falta de seguridad en Playa de Palma

Los viajeros del programa del Imserso que disfrutan de sus vacaciones en Playa de Palma, en Mallorca, han alertado de la inseguridad que viven en este destino turístico. Según recoge el diario Preferente, los jubilados se han convertido en uno de los objetivos de los delincuentes, que aprovechan la presencia de miles de pensionistas durante la temporada baja para cometer robos en espacios concurridos, comercios y transportes públicos.

Los autobuses, uno de los puntos de mayor preocupación

La situación ha generado preocupación entre los turistas, que aseguran haber recibido advertencias para extremar las precauciones durante su estancia. Una viajera madrileña reconoce que en la zona les avisan para que tengan cuidado, mientras que otra visitante admite que conocían las noticias sobre los robos durante el verano, pero desconocían que estos incidentes también se produjeran en invierno. Los propios afectados explican que la información sobre los hurtos circula entre los huéspedes de los hoteles y durante los encuentros en los desayunos y las cenas.

Por ello, algunos aseguran que ya prestan especial atención cuando alguien desconocido se acerca a ellos. Uno de los aspectos que más inquietud genera entre los viajeros es la utilización del transporte público para desplazarse hasta el centro de Palma. Según los testimonios recogidos, los turistas han recibido recomendaciones para extremar las precauciones durante estos trayectos, ya que en los autobuses se producen hurtos de carteras, bolsos y teléfonos móviles.

Falta de vigilancia

Además de denunciar los robos, los jubilados muestran su malestar por la escasa presencia policial en la zona. Consideran que la vigilancia resulta insuficiente ante una situación que afecta especialmente a los visitantes de mayor edad que se desplazan hasta este destino para disfrutar de sus vacaciones.

La presencia de miles de viajeros del Imserso durante los meses de temporada baja ha convertido Playa de Palma en un lugar frecuentado por este colectivo, una circunstancia que, según la información publicada, estarían aprovechando los ladrones para buscar posibles víctimas entre los turistas más vulnerables. Mientras tanto, los pensionistas aseguran que permanecen alerta y siguen las recomendaciones que reciben tanto de otros viajeros como de su entorno durante la estancia. La preocupación por los hurtos se suma así a las críticas por la falta de efectivos policiales en uno de los destinos destacados de los viajes del Imserso.