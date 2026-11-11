Lucio Maire, el maestro dorador del Palacio Real que lleva casi 54 años dando brillo al patrimonio histórico

El maestro dorador de Patrimonio Nacional, Lucio Maire Dorado, lleva 50 años trabajando en el Palacio Real restaurando cuadros, molduras, farolas y arruajes. A punto de jubilarse, hace un llamamiento para que los jóvenes no dejen morir este oficio.

Relevo generalicional

Hijo, nieto y bisnieto de doradores, Lucio pasó su infancia en el Campo del Moro, donde entonces había casas para los trabajadores de Patrimonio Nacional. Como casi toda su familia antes que él, con 14 años empezó de aprendiz en el taller de dorado del Palacio. "Entré con 14 años porque mi familia ha estado aquí toda la vida. Toda mi familia se dedica a todas las variantes dentro del arte, desde dibujantes, pintores de cuadros, miniaturistas, doradores, estuquistas, incluso organistas. Entonces, lo llevo en la sangre", dice con orgullo. Hoy, cuando ya lleva casi 54 años dorando marcos, farolas, verjas, carrozas, techos y molduras, "todo lo que sea dorado", Lucio es el máximo responsable del taller, especialista en fileteado y plumeado, además de carrocero y charolista.

Está al frente de un equipo de tres personas que se ocupan de los dorados no sólo del Palacio Real, sino también de palacios y monasterios como el de Aranjuez (Madrid), el Palacio de la Almudaina (Mallorca), los Alcázares (Sevilla) y los conventos de Las Huelgas (Burgos), Santa Clara, en Tordesillas (Valladolid), o el de la Encarnación, en Madrid, entre otros. "Nuestro trabajo consiste en restaurar todo lo que sea dorado y, aparte de eso, hacemos estuco florentino, estuco napolitano, estuco interciado y nos encargamos de las carrozas de servicio", que son las que se usan para la ceremonia de presentación de credenciales de los nuevos embajadores. En este momento están limpiando y restaurando decenas de marcos de cuadros, miniaturas y aguadas sobre marfil para una próxima exposición de la Galería de las Colecciones Reales.

Características del oficio

"La suerte que tenemos en este taller es que tenemos unas piezas magníficas, maravillosas y una colección única, impresionante", dice orgulloso mostrando una docena larga de marcos que aguardan posados sobre las mesas del taller. Dispuestos con milimétrica precisión, como si fuera un quirófano, librillos de láminas de oro y decenas de polonesas, boles con agua y aguardiente, aplacadores y piedras de bruñir, instrumentos todos para delicadamente posar las hojas de oro, aplacarlo y sacarle el brillo con técnicas milenarias. "Realmente se puede decir casi que trabajamos como los egipcios hace cuatro mil años. Ellos se lo inventaron y así estamos, prácticamente las mismas herramientas y procedimientos", explica. Lo que sí ha cambiado son los materiales, que han mejorado y se han sofisticado, como el yeso, que antes había que "matarlo" con un proceso manual, laborioso y pesado, del que se encargaban los aprendices. De hecho, la progresión profesional se medía según los trabajos que te encomendaban, detalla. "Entrabas de aprendiz y hacías lo básico, como matar yeso y batir el bol (una especie de arcilla que sirve de base al dorado) y, hasta que no aprendías lo básico y lo hacías bien, no pasabas al siguiente nivel, que era ayudante de segunda.

Luego ayudante de primera y, cuando ya embolabas y lijabas bien, pues ya eres oficial de segunda y a lo mejor ya te dejaban dorar", explica a EFE. "Empezabas a dorar poquito a poco y a bruñir. Y tienes que apretar mucho para sacar el brillo al oro, que cuando viene de fábrica es mate. Si no lo hacías bien y sin protestar demasiado, no pasabas a oficial de primera y ahí ya a encargado y hacerte cargo del taller y luego ya maestro, que era lo más en aquella época”, recuerda. Entonces, los oficiales trabajaban de espaldas a los aprendices para que no descubrieran sus métodos y trucos; "era el secretismo puro", una práctica que, por suerte, ha cambiado muchísimo. Ahora los mayores del taller hacen todo de cara a los jóvenes, les explican y enseñan el oficio, porque lo cierto es que no hay estudios reglados ni escuelas en las que aprender y el relevo generacional se ve "complicado". "Para aprender, tienes que estar en talleres, pero ahora intentamos pasar toda esta sabiduría de todos estos años, adaptarnos a los nuevos tiempos" y atraer a los jóvenes hacia la artesanía. "Que comprendan que este es un oficio precioso, que trabajas con objetos únicos y disfrutas muchísimo, hasta el punto de que, si no me he jubilado todavía es porque estoy feliz de este trabajo", concluye orgulloso.