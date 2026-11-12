Judit Mascó cuestiona el término 'antiaging' y reflexiona sobre la presión estética que sufren las mujeres al envejecer

Judit Mascó ha compartido una reflexión sobre el envejecimiento y la presión estética que acompaña a las mujeres a medida que cumplen años. Durante su intervención en La Mesa, la modelo ha hablado de las críticas relacionadas con la edad y de la manera de afrontar esta etapa de la vida.

Cuidarse como una forma de dedicarse tiempo

Mascó defiende el autocuidado y explica que dedicar tiempo a sí misma le ayuda a sentirse bien. "Para mí el autocuidado es un rato que me dedico para mi autoestima y esos mimos a mí me sientan bien", señala.

Su rechazo al término 'antiaging'

Sin embargo, su experiencia como imagen de una marca cosmética le ha llevado a cuestionar una de las expresiones más habituales del sector: 'antiaging'. La modelo asegura que ha tenido que pedir que se deje de utilizar este término porque considera que su significado transmite un mensaje equivocado sobre el envejecimiento.

"Antienvejecimiento es no querer envejecer, por lo tanto querer morir, o sea, no estar vivo", explica. Para Mascó, se trata de una expresión "muy peyorativa" y negativa, además de especialmente agresiva para las mujeres.