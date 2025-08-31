HABLANDO EN PLATA
Cuando se va el trabajo, la pareja o los hijos, "queda una vida": Volver a empezar, muy pronto en Antena 3
Sonsoles Ónega estrena Volver a empezar, muy pronto en Antena 3. El programa de Hablando en plata que da respuestas a las preguntas de la soledad.
"Cuando se va el trabajo, cuando se va la pareja, cuando se van los hijos... ¿qué queda?", esta es la pregunta que Sonsoles Ónega plantea y a la que muchas personas le buscan una respuesta.
En Volver a empezar, muy pronto en Antena 3, lo tienen claro: "Queda una salida. Queda una vida".
Nuevo programa especial de Hablando en plata, una iniciativa de Atresmedia contra el edadismo.
