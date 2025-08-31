HablandoEnPlata

Especiales

¿Qué estás buscando?

HABLANDO EN PLATA

Cuando se va el trabajo, la pareja o los hijos, "queda una vida": Volver a empezar, muy pronto en Antena 3

Sonsoles Ónega estrena Volver a empezar, muy pronto en Antena 3. El programa de Hablando en plata que da respuestas a las preguntas de la soledad.

Volver a empezar, con Sonsoles Ónega, muy pronto en Antena 3

Publicidad

"Cuando se va el trabajo, cuando se va la pareja, cuando se van los hijos... ¿qué queda?", esta es la pregunta que Sonsoles Ónega plantea y a la que muchas personas le buscan una respuesta.

En Volver a empezar, muy pronto en Antena 3, lo tienen claro: "Queda una salida. Queda una vida".

Nuevo programa especial de Hablando en plata, una iniciativa de Atresmedia contra el edadismo.

Hablando en Plata» Especiales

Publicidad

Publicidad