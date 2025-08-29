MUY PRONTO
"De repente perdí mi vida": La experiencia de Helena y tantas personas con la soledad no deseada, en Volver a empezar en Antena 3
Volver a empezar tratará los problemas de la soledad no deseada, muy pronto en Antena 3, con Sonsoles Ónega. Un programa en el que conoceremos el testimonio de Helena, quien lo perdió todo antes de reencontrarse.
Publicidad
Volver a empezar, con Sonsoles Ónega, muy pronto en Antena 3, abordará la soledad no deseada. Con la visita de Helena, llega una historia sobre la pérdida y el reencuentro con uno mismo.
"Pierdo mi vida profesional y de repente pierdo mi vida personal", adelanta Helena. "Es bastante duro".
"Todo cambia cuando un compañero me habla de una asociación y entro", continúa para concluir segura de sí misma: "He recuperado un poco a aquella Helena".
Más Noticias
Conoce su testimonio en Volver a empezar, un programa especial de Hablando en plata, una iniciativa de Atresmedia contra el edadismo.
Publicidad