"¿Ahora qué hago yo?": La vida tras la jubilación, el reto que plantea Marival en Volver a empezar, muy pronto en Antena 3

No es fácil jubilarse y reestructurar toda una vida. En Volver a empezar, con Sonsoles Ónega, conoceremos el testimonio de Marival, muy pronto en Antena 3.

Volver a empezar, con Sonsoles Ónega, muy pronto en Antena 3

La jubilación supone un punto de inflexión en la vida de las personas. Un cambio en la rutina que no siempre se sabe orientar desde un principio.

Esto es lo que le pasó a Marival, que visita próximamente Volver a empezar, el muevo programa de Hablando en Plata con Sonsoles Ónega.

"Yo no tenía ni idea de cómo me iba a sentir después de jubilarme", adelanta Marival: "No pensé que me iba a encontrar tan mal".

Esto la llevó a un punto crítico que recuerda entre lágrimas: "Realmente dije, ¿Ahora qué hago yo? ¿Qué es de mi vida?". Y da la respuesta: "Mi salvavidas es el voluntariado".

Descubre su historia en Volver a empezar, muy pronto en Antena 3.

