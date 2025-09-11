"Ahora me he casado con un cubano", descubre en Volver a empezar, testimonios de personas que han rehecho su vida pasados los 60 este viernes en Antena 3

Sonsoles Ónega presenta este viernes a las 22:00 horas el programa especial de Hablando en Plata, Volver a empezar. Sonsoles recibirá en el plató testimonios sobre la soledad no deseada. La soledad puede abordarnos de muchas maneras, la nueva e incertidumbre etapa tras la jubilación, tras una separación tras toda una vida juntos, al enviudar, cuando se van los hijos de casa.

Sin embargo, los testimonios son una muestra mas de que se puede superar. Veremos a personas que han conseguido salir de la soledad no deseada y cómo han logrado hacerlo.

Como el caso de Miren que tras 18 años de matrimonio ya no era feliz y con más de 70 decidió separarse y ahora está feliz y enamorada de nuevo.