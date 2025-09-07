HABLANDO EN PLATA
Helena cuenta cómo encontró la "vidilla" que necesitaba tras su jubilación en Volver a empezar, este viernes en Antena 3
Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata, aterriza el próximo viernes a las 22:00 horas en Antena 3 y Helena contará cómo se reinventó tras su jubilación.
La sociedad tiende a idealizar la jubilación como un momento de liberación. Sin embargo, por mucho que esto sea así en un principio, la gran mayoría de las veces tiende a dejar un vacío en las personas.
Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata, dará voz a hombres y mujeres que han vivido el final de su etapa laboral de diferentes maneras. Una de ellas es Helena, quien comparte su experiencia tras terminar de trabajar.
"Pues ya está, ya he dejado de trabajar, es otra etapa de mi vida", recuerda decirse, antes de revelar la conclusión a la que llegó: "Necesito vidilla"
Sonsoles Ónega lidera el viernes a las 22:00 horas el programa especial de Hablando en Plata, Volver a empezar. No te lo pierdas para descubrir muchos más testimonios sobre la soledad no deseada y la reinvención de uno mismo.
