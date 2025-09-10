HablandoEnPlata

"Me vi solo y me dije que tenía que salir de aquí", en Volver a Empezar hablamos sobre la soledad no deseada, el viernes en Antena 3

El programa especial Hablando en Plata: Volver a empezar aterriza este viernes en Antena 3 a partir de las 22:00 horas. Presentado por Sonsoles Ónega hablaremos sobre la soledad no deseada.

Publicado:

Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata, dará voz a hombres y mujeres que han vivido el final de su etapa laboral de diferentes maneras y se enfrentan a una nueva realidad que en ocasiones también trae la sensación de Soledad

Entre los testimonios cuentan como algunos empezaron a sentirse solos y sintieron que tenían que salir de ese nuevo estado, por ello empezó a hacer actividades, como ir al cine, tener un grupo con el que jugar al mus, y descargarse algunas aplicaciones para interactuar con gente y socializar.

Sonsoles Ónega lidera el viernes a las 22:00 horas el programa especial de Hablando en Plata, Volver a empezar. No te lo pierdas para descubrir muchos más testimonios sobre la soledad no deseada y la reinvención de uno mismo.

Tú también puedes 'Volver a empezar': Este viernes en Antena 3, las historias de personas que vencieron a la soledad no deseada

