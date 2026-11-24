Retrasar la jubilación puede traducirse en una pensión más elevada. La Seguridad Social contempla un incentivo económico para aquellos trabajadores que, una vez alcanzada la edad ordinaria de retiro y cumplidos los requisitos de cotización, deciden continuar desarrollando su actividad laboral. Esta modalidad, conocida como jubilación demorada, permite incrementar la prestación un 4% por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad legal.

Tres formas de aumentar la pensión

La medida busca incentivar que los trabajadores prolonguen voluntariamente su vida profesional. De hecho, esta opción ha ganado peso durante los últimos años. Según los últimos datos del Ejecutivo, las jubilaciones demoradas representaban el 11,2% de las nuevas altas en septiembre de 2026, frente al 4,8% que suponían en 2019. Este incremento también se refleja en la edad media de acceso a la jubilación, que ha pasado de los 64,4 años registrados en 2019 a los 65,3 años en 2026. En el caso de las mujeres, la media se eleva hasta los 65,8 años. Las jubilaciones demoradas han pasado de representar el 4,8% de las nuevas altas en 2019 al 11,2% en septiembre de 2026.

Los trabajadores que opten por retrasar su retiro pueden beneficiarse de tres modalidades de incentivo económico. La primera consiste en recibir un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria de jubilación. Este incremento se suma al porcentaje que corresponda sobre la base reguladora y se incorpora a la pensión mensual durante el resto de la jubilación. Además, desde el 1 de abril de 2025, a partir del segundo año completo de demora también pueden computarse los periodos superiores a seis meses e inferiores a un año. En estos casos, el trabajador recibe un incremento adicional del 2%. La segunda alternativa consiste en percibir una cantidad a tanto alzado, es decir, un pago único cuando se accede a la jubilación. Su importe depende de los años cotizados que tenga el trabajador al alcanzar la edad ordinaria de retiro. Esta cuantía aumenta un 10% para quienes acrediten al menos 44 años y seis meses de cotización.

La elección se realiza al solicitar la pensión

La tercera posibilidad es una fórmula mixta que combina las dos anteriores. De esta manera, el trabajador puede recibir una parte del incentivo en forma de incremento porcentual de su pensión y otra mediante un pago único, siempre que cumpla las condiciones establecidas para esta modalidad. Desde abril de 2025, los periodos de demora superiores a seis meses también pueden generar un incremento del 2%, a partir del segundo año completo. La modalidad de incentivo debe elegirse una sola vez en el momento de solicitar la jubilación y no puede modificarse posteriormente. Si el trabajador no selecciona ninguna alternativa, la Seguridad Social aplica por defecto el incremento porcentual del 4% por cada año completo de demora.

Para acceder a estos beneficios es necesario haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y reunir el periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la prestación contributiva. En España, este requisito general es de 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación. El complemento económico también tiene determinadas limitaciones. No se aplica en los casos de jubilación parcial o flexible ni cuando se accede a la prestación desde una situación asimilada al alta. Asimismo, aunque es compatible con la jubilación activa, durante el tiempo que se mantenga esta modalidad no se generan nuevos incrementos del incentivo. Con estas medidas, la Seguridad Social busca favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral mediante ventajas económicas para quienes decidan retrasar su salida del mercado de trabajo.