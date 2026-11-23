El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y, aunque se conocen algunos de sus factores de riesgo, como la edad, el sexo femenino y un índice de masa corporal (IMC) elevado, todavía existen incógnitas sobre la relación entre la composición corporal y esta dolencia. Ahora, una investigación de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) aporta nuevos datos sobre el papel de la musculatura y la grasa abdominal.

El estudio compara a más de 5.000 pacientes con y sin lumbalgia

El trabajo, publicado en la revista 'PLOS Digital Health', concluye que las personas con dolor lumbar no tienen menos cantidad de músculo abdominal que aquellas que no padecen esta afección. Sin embargo, sí presentan una proporción significativamente inferior de músculo respecto a la grasa abdominal total, aunque la diferencia observada es pequeña. Para llegar a estos resultados, los investigadores emplearon una herramienta de aprendizaje automático con la que analizaron tomografías computarizadas abdominales y registros médicos electrónicos de 23.508 pacientes de un mismo hospital estadounidense. Las pruebas de imagen permitieron examinar la musculatura, la grasa visceral, la que rodea los órganos abdominales, y la subcutánea, situada debajo de la piel, mientras que los historiales aportaron información sobre los diagnósticos de lumbalgia y las características demográficas. A partir de la muestra inicial, el equipo seleccionó a 10.835 personas para establecer las tendencias habituales de composición corporal. Posteriormente, comparó los resultados de los pacientes diagnosticados con dolor lumbar con los de un grupo de control formado por personas con características similares.

El análisis reveló que el área de sección transversal muscular no presentaba diferencias entre ambos grupos. Tampoco se observaron variaciones en la proporción de grasa visceral respecto a la subcutánea. La principal diferencia apareció en la relación entre músculo y grasa abdominal total, que resultó significativamente menor entre quienes tenían diagnosticada lumbalgia. Los autores advierten, no obstante, de algunas limitaciones del estudio. Los diagnósticos se identificaron mediante los códigos de enfermedades recogidos en los historiales clínicos, que no permiten determinar la gravedad del dolor y pueden utilizarse de manera desigual entre los profesionales sanitarios. Pese a ello, los investigadores concluyen que la cantidad total de masa muscular abdominal no permite distinguir a las personas con dolor lumbar de aquellas que no lo padecen dentro de la población analizada.

La IA permite analizar imágenes médicas a una escala sin precedentes

La autora principal del trabajo, Kathryn Marusich, de la Universidad de Stanford, explica que el análisis de una población clínica amplia permitió identificar tendencias generales en la distribución de músculo y grasa relacionadas con la edad y el IMC. Estos patrones coincidían con los observados anteriormente en investigaciones de menor escala realizadas con poblaciones sanas, lo que facilitó la comparación entre pacientes con y sin lumbalgia. Marusich también destaca el papel de las nuevas herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de este tipo de investigaciones. Según señala, hace unos años un estudio de imagen similar habría estado limitado por el número de pruebas que los investigadores podían examinar manualmente para identificar la extensión del músculo y la grasa. La tecnología actual permite procesar grandes bases de datos de imágenes clínicas y relacionarlas con información de los historiales médicos a una escala y velocidad mucho mayores.

Los resultados sorprendieron al equipo investigador, que no esperaba encontrar una masa muscular general similar entre las personas con dolor lumbar y el grupo de control. Para los autores, este hallazgo no resta importancia a la musculatura, pero pone de manifiesto la complejidad de esta dolencia y la posibilidad de que las diferencias en el tamaño muscular se encuentren en zonas más específicas. Por ello, consideran que futuras investigaciones deberían prestar atención a músculos concretos y utilizar indicadores más completos de composición corporal para comprender mejor su posible relación con el dolor lumbar.