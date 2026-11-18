Las pensiones son uno de los asuntos más presentes en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre. Los debates giran en torno a si subirán, cómo se financiarán y si cambiará la edad de jubilación.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses, aunque quien ha cotizado al menos 38 años y 3 meses puede jubilarse a los 65. Desde 2027, la edad ordinaria será de 67 años, o de 65 para quien acredite al menos 38 años y 6 meses cotizados. Cada partido presenta su propia hoja de ruta ante el reto de sostener un sistema que afronta el envejecimiento de la población.

PP: revalorización con el IPC y reconstrucción del Pacto de Toledo

El Partido Popular, que lidera Alberto Núñez Feijóo, presentó su programa electoral, titulado 'Reconstrucción Nacional', el 10 de noviembre. En materia de pensiones propone que se revaloricen cada año con el IPC, tanto las actuales como las futuras de los jóvenes, para mantener su poder adquisitivo, y reconstruir el Pacto de Toledo, el acuerdo de los partidos sobre pensiones, 'por encima de la confrontación partidista'.

También plantea blindar por ley la caja única de la Seguridad Social, de modo que las cotizaciones paguen pensiones en toda España sin dividirlas por territorios; deducciones en el IRPF para quien siga trabajando después de jubilarse; que el Estado cotice por quien deje de trabajar o reduzca su jornada para cuidar a un familiar dependiente, y ampliar la jubilación anticipada de las personas con síndrome de Down, además de permitir que las pensiones de discapacidad puedan cobrarse trabajando.

PSOE: cambiar la Constitución para proteger el sistema público

El PSOE, que lidera Pedro Sánchez, presentó su programa el 15 de noviembre. Propone cambiar la Constitución para proteger el sistema público de pensiones y su actualización cada año con el IPC, y seguir garantizando el poder de compra de las pensiones actuales y futuras.

Según el resumen del programa, plantea además acercar las pensiones mínimas a los ingresos del conjunto de la sociedad; acordar en el Pacto de Toledo, con sindicatos y empresarios, nuevas formas de financiación, entre ellas que las ganancias de la automatización ayuden a pagarlas; aplicar plenamente en la próxima legislatura la cuota de solidaridad, una cotización extra de los sueldos más altos, y que el Estado asuma las prestaciones y complementos no contributivos. Incluye medidas para reducir la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres, como reforzar el complemento por hijos y sumar un año de cotización por cada hijo; estudiar adelantar la jubilación en los trabajos penosos y reducir los recortes de quien se jubila antes sin quererlo; y subir la pensión de orfandad del 20 % al 30 %.

Frente Amplio: jubilación a los 65 años y pensión mínima igual al SMI

Frente Amplio propone fijar de forma efectiva los 65 años como edad máxima de jubilación y que ninguna pensión, contributiva o no, sea inferior al salario mínimo interprofesional (1.221 euros al mes en 14 pagas en 2026). La coalición, liderada por Ada Colau, recuerda que 4,6 millones de pensionistas cobraban menos del SMI en octubre de 2026, y que el 59,3 % de las mujeres pensionistas cobraba menos de esa cantidad.

Entre sus medidas figuran vincular las pensiones mínimas a la evolución del SMI, aumentar progresivamente las bases máximas de cotización y exigir una aportación adicional a las empresas más automatizadas, mediante una mayor contribución al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Según la coalición, la pensión mínima garantizada se financiaría con una tributación mínima efectiva para las grandes empresas y con un impuesto del 2 % a los patrimonios de más de un millón de euros. Su programa recoge también 'blindar' en la Constitución el derecho a la pensión pública.

Vox: crecimiento, empleo y natalidad

Vox, liderado por Santiago Abascal, plantea en su programa que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende de una economía más productiva, con más crecimiento, empleo y salarios, y vincula la viabilidad futura del sistema al fomento de la natalidad y al apoyo a las familias. El programa no concreta medidas sobre la edad de jubilación ni sobre la actualización de las pensiones conforme al IPC, y no incluye el sistema mixto de pensiones que el partido había defendido en su programa económico de 2025.

Entre sus propuestas relacionadas figuran que el Estado pague la cotización a la Seguridad Social de quienes se dediquen a cuidar de sus hijos, más recursos para la dependencia, más ayudas para cuidar a los mayores en casa, más plazas en residencias y programas contra la soledad no deseada. Pide asimismo 'prioridad nacional' en las ayudas, prestaciones y servicios sociales.

Otras formaciones

Podemos propone bajar la edad de jubilación a los 63 años e igualar las pensiones mínimas al SMI. EH Bildu plantea elevar las pensiones mínimas hasta equipararlas al SMI y subir, como mínimo, un 15 % las de viudedad y las no contributivas.

Según el resumen del que parte esta información, el PNV propone eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada tras 40 años cotizados, transferir la gestión a Euskadi y subir las pensiones con el IPC; Junts reclama revalorizarlas según el coste de la vida; ERC propone vincularlas al IPC de cada territorio y facilitar la jubilación anticipada en trabajos penosos; y el BNG plantea recuperar la jubilación a los 65 años y equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo, como Frente Amplio.

Antecedentes en el Congreso

El Congreso convalidó el 26 de febrero de 2026 el real decreto-ley que fija la revalorización de las pensiones de este año, un 2,7 % para las contributivas, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Vox fue el único grupo que votó en contra del texto. Un mes antes, el 27 de enero, PP, Vox y Junts habían rechazado un primer decreto ómnibus que incluía la revalorización junto a otras medidas, con el argumento de que esas otras medidas no contaban con su apoyo.

El contexto demográfico

Detrás del debate está el envejecimiento de la población. La llamada pirámide de población invertida refleja una sociedad con más personas mayores que jóvenes, por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, lo que supone que cada vez hay menos trabajadores cotizando por cada pensionista y que resulta más difícil financiar las jubilaciones.