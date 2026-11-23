La calidad del aceite de oliva virgen extra español vuelve a destacar en el panorama internacional. Cinco referencias nacionales han conseguido situarse entre los diez mejores AOVE del mundo en la undécima edición de la Guía Evooleum, correspondiente a la campaña 2025/2026, que recoge los 100 aceites mejor valorados por su jurado.

España concentra 68 de los 100 aceites seleccionados

El primer puesto de la clasificación ha recaído en el italiano Di Molfetta Frantoiani di Coratina, que ha obtenido 97 puntos. Le sigue otra referencia del país transalpino, Monini Monocultivar Coratina Bio, con 96 puntos. El tercer lugar lo ocupa el español Oleum Hispania Nature Premium Pajarera, que también ha alcanzado los 96 puntos y se convierte en el aceite nacional mejor posicionado. La representación española continúa en la cuarta posición con Parqueoliva Serie Oro, un coupage de las variedades picuda y hojiblanca que ha conseguido 96 puntos. En quinto lugar figura Dehesa El Molinillo Coratina, con 95 puntos, mientras que El Santuario de Mágina Selección Temprana ocupa la sexta plaza, también con 95 puntos. El quinto aceite español incluido en los diez primeros es Rincón de la Subbética, un monovarietal de hojiblanca que alcanza la novena posición con 94 puntos.

El listado de los diez mejores se completa con tres aceites italianos, además de los dos que encabezan la clasificación, uno croata y otro sudafricano. Así, el croata Monte Rosso Grand Selection ocupa el séptimo puesto con 95 puntos; el italiano L'Uomo di Ferro se sitúa en octava posición con 94, y el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina cierra la clasificación con la décima plaza y la misma puntuación. Más allá de los resultados individuales, la selección vuelve a poner de manifiesto el peso de España en el sector internacional del aceite de oliva virgen extra. De los 100 productos elegidos por el jurado, 68 son españoles, una cifra que sitúa al país en primera posición por representación. De ellos, 45 proceden de Andalucía y diez de Castilla-La Mancha. Italia ocupa el segundo lugar, con un total de 15 referencias.

La undécima edición incorpora una selección de los 20 mejores aceites del hemisferio sur

La guía reúne aceites procedentes de once países: España, Italia, Portugal, Brasil, Croacia, Jordania, Turquía, Grecia, Marruecos, Francia y Sudáfrica. Entre todos los seleccionados se encuentran, además, 35 aceites de producción ecológica y 36 que cuentan con Denominación de Origen Protegida (DOP). Como novedad, esta edición amplía sus contenidos con un apartado dedicado a los 20 mejores aceites del hemisferio sur. También incluye una selección de los 20 mejores pequeños productores del mundo, que elaboran menos de 2.500 litros por campaña, así como los ganadores de las categorías 'Best of Class' y los reconocimientos al diseño de los envases.

El contenido gastronómico de la publicación cuenta con la participación de dos destacados cocineros internacionales. El prólogo corre a cargo de Martín Berasategui, considerado el chef español con más estrellas Michelin, mientras que el recetario incluido en la guía está firmado por el mexicano Enrique Olvera. Con estos resultados, España mantiene una presencia destacada en una de las principales selecciones internacionales dedicadas al aceite de oliva virgen extra, tanto por el número de referencias reconocidas como por la posición alcanzada por sus elaboraciones en los primeros puestos del ranking.