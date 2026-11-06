El SEPE ofrece un subsidio de 570 euros al mes a quienes hayan cotizado al menos 90 días y se queden sin trabajo

Quedarse sin empleo sin haber cotizado el tiempo suficiente para acceder a la prestación contributiva por desempleo no significa necesariamente quedarse sin protección económica. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla un subsidio por cotizaciones insuficientes dirigido a las personas que hayan perdido su trabajo y acumulen al menos 90 días cotizados, pero no alcancen los 360 necesarios para cobrar el paro.

Un mínimo de 90 días cotizados para solicitarla

Esta ayuda permite percibir 570 euros mensuales durante los primeros 180 días, una cantidad que se calcula tomando como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para acceder a ella, es necesario encontrarse en situación legal de desempleo, no tener derecho a la prestación contributiva y cumplir las condiciones económicas exigidas por el organismo. Uno de los requisitos fundamentales para acceder a este subsidio es haber trabajado y cotizado durante un mínimo de 90 días. De esta manera, las personas que no hayan alcanzado el año de cotización necesario para cobrar la prestación contributiva pueden contar con una alternativa económica si cumplen el resto de condiciones.

Además, los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo y suscribir el acuerdo de actividad. También tendrán que acreditar que cumplen los requisitos relacionados con las rentas propias o, cuando corresponda, con las responsabilidades familiares. La ayuda puede solicitarse tanto por personas que se encuentren en desempleo total como por aquellas que mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de sus jornadas laborales sea inferior a una jornada completa. El importe del subsidio se establece en función del porcentaje del IPREM correspondiente a cada periodo. Durante los primeros 180 días, la cuantía equivale al 95 % de este indicador, lo que supone 570 euros mensuales. Entre los días 181 y 360, el porcentaje baja al 90 %, por lo que la ayuda pasa a ser de 540 euros al mes. A partir del día 361, se reduce al 80 %, equivalente a 480 euros mensuales.

Cómo y cuándo solicitar el subsidio

La duración total del subsidio depende del periodo cotizado y de si la persona beneficiaria tiene responsabilidades familiares. Quienes no cuentan con familiares a cargo pueden recibir la ayuda durante tres meses si han cotizado 90 días, cuatro meses con 120 días y cinco meses con 150 días. Cuando se acreditan 180 días cotizados, la duración alcanza los seis meses. En el caso de las personas con responsabilidades familiares, el subsidio puede prolongarse hasta un máximo de 21 meses, siempre que se mantengan las condiciones exigidas. La solicitud debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a la última situación legal de desempleo. Si se registra durante los 15 días hábiles posteriores al cese laboral, el derecho se reconoce desde el día siguiente a la situación de desempleo. Si se presenta más tarde, pero dentro del plazo permitido, la ayuda se genera desde la fecha de solicitud.

El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica del SEPE o presencialmente en sus oficinas, mediante cita previa. También es posible presentar la documentación en cualquier registro público o mediante correo administrativo. El subsidio se reconoce inicialmente por periodos trimestrales, que pueden prorrogarse hasta alcanzar la duración máxima correspondiente. Además, las cotizaciones utilizadas para acceder a esta ayuda no podrán contabilizarse posteriormente para solicitar una prestación contributiva u otro subsidio por desempleo.