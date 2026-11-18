La capacidad de ahorro y la resiliencia económica de los pensionistas españoles presentan un escenario de contrastes. Según el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026, casi el 30 % de los jubilados no consigue ahorrar nada a final de mes. Mirando los ingresos netos, un 8,7 % de los jubilados declara percibir hasta 1.000 euros mensuales, dividiéndose entre un 4,4 % que ingresa hasta 600 euros y un 4,3 % entre 601 y 1.000 euros.

Los gastos fijos suponen un lastre importante

Uno de cada cuatro jubilados (25,4%) sigue pagando una hipoteca o un alquiler. De hecho, aquellos que viven de alquiler, que representan el 10,8% del total, sufren una gran presión financiera: el 38,1% de este grupo destina más del 40 % de sus ingresos a pagar la renta. Una situación similar enfrentan quienes recurren a una hipoteca o préstamo (14,6%), ya que el 15% de ellos dedica también más del 40% de sus ingresos a este fin. Para afrontar estos pagos, la mayoría recurre únicamente a su pensión, aunque una parte relevante admite tener que recortar en otras partidas del hogar, pese a que el 69,4% reside en una vivienda en propiedad. En el otro extremo de la balanza, un 30,8% de los pensionistas logra ahorrar menos del 10% de sus ingresos y un 7% reconoce ahorrar más del 30%.

Vulnerabilidad ante imprevistos y el rol de soporte familiar

El estudio también pone de manifiesto la fragilidad económica ante gastos inesperados. Ante un imprevisto de 1.000 euros, casi uno de cada diez jubilados (9,5%) admite que no podría afrontarlo con recursos propios. Para salir del paso, el 38,5% recurriría a préstamos bancarios, el 26,7% pediría ayuda a un familiar o amigo, y el 12,6% utilizaría una tarjeta de crédito. La vulnerabilidad se dispara con las cuantías: el 22,9% no podría afrontar un gasto de 5.000 euros y el 29,1% no podría asumir uno de 10.000 euros.

Pese a estas dificultades financieras, los pensionistas siguen actuando como una red de seguridad vital para sus familias. Casi el 30 % ayuda económicamente a personas cercanas que no viven en el hogar, haciéndolo aproximadamente uno de cada cinco con sus propios hijos. Estas aportaciones solidarias se destinan principalmente a cubrir gastos básicos (53,8 %), ayudar con el alquiler o la hipoteca (25%), pagar estudios (19,4%), sufragar suministros (16,4%) o hacer frente a gastos médicos (11,7%).

En cuanto al presupuesto diario de los hogares de los pensionistas, la alimentación es la protagonista absoluta, siendo la primera partida de gasto para el 54,5%. Le siguen los suministros de luz, agua y gas, que representan el principal desembolso para el 29,2%. A nivel territorial, el informe revela que Aragón, País Vasco, Navarra y Asturias son las comunidades con jubilados en mejor posición económica, mientras que Canarias, Andalucía y Extremadura registran los peores resultados.