Ante el rápido envejecimiento demográfico global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha en 2010 la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. El propósito de este proyecto internacional es conectar municipios, comunidades y organizaciones de todo el planeta bajo una visión compartida: convertir los entornos urbanos y rurales en lugares mejores donde envejecer de forma digna y con calidad de vida.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de la OMS para la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), alineada a su vez con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su enfoque se basa en la acción local integral, abordando todos aquellos aspectos que influyen en el día a día de los pueblos y ciudades. Para lograrlo, sitúa en el centro la participación activa de las propias personas mayores, integrando sus necesidades, opiniones y propuestas en el análisis y la mejora de la localidad con el fin de fomentar un envejecimiento activo y saludable.

Tres pilares para impulsar el cambio local

La misión de la Red consiste en estimular y facilitar que las localidades sean cada vez más accesibles e inclusivas para los mayores, articulando su labor en torno a tres ejes principales. En primer lugar, busca inspirar el cambio mostrando ejemplos reales de lo que se puede hacer y cómo llevarlo a cabo. En segundo lugar, trabaja para conectar ciudades y comunidades de todo el mundo con el fin de agilizar el intercambio de información, conocimiento y experiencias prácticas. Por último, se centra en apoyar a los distintos territorios para que encuentren soluciones innovadoras y respaldadas por la evidencia.

Un compromiso continuo más allá de una etiqueta

Desde la organización subrayan que formar parte de esta red no equivale a recibir una simple acreditación o sello que certifique que una localidad ya es amigable con los mayores. Por el contrario, la adhesión representa el compromiso firme de un municipio de escuchar activamente a su población de mayor edad, evaluar y hacer un seguimiento constante de su grado de amigabilidad, y trabajar codo con codo con los mayores en todos los ámbitos para construir entornos físicos y sociales adecuados.

Asimismo, sumarse a la iniciativa implica adoptar la metodología propuesta por la OMS y comprometerse a compartir los avances, logros y lecciones aprendidas con el resto de pueblos y ciudades adheridos a través de la plataforma oficial Age Friendly World.