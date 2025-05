¿Cómo puedo proteger mis ahorros?

El pasado 28 de abril España sufrió un insólito apagón. Durante horas la electricidad dejó de funcionar y prácticamente paralizó el país. Con todo apagado y aunque muchas tiendas decidieron bajar la persiana al no poder usar los datáfonos, la banca digital funcionaba correctamente, pero las comunicaciones no, al no haber luz mucha gente tuvo que optar por usar efectivo. Este episodio ha creado cierto recelo de qué podría pasar si la situación de incertidumbre internacional, entre los aranceles Trump, la Guerra entre Rusia y Ucrania o la situación de Gaza, se agravara y nos viéramos seriamente afectados. ¿Qué ocurriría con nuestro dinero?

En primer lugar, debes saber que como usuario de la banca tienes hasta cierto punto tu dinero protegido, en España (y también en el resto de Europa) existe un procedimiento que surgió con el fin de proteger a los usuarios de la banca. Se conoce como Fondo de Garantía de Depósitos y cómo su propio nombre indica garantiza el dinero y valores que puedan tener las entidades bancarias. El FGD garantiza hasta 100.000 € por titular y entidad. Si se tuviera más dinero, habría que iniciar otros procedimientos para reclamarlo, dependiendo de la situación en la que se encontrara la entidad bancaria. Otros tipos de inversiones como los planes de pensiones, las acciones o fondos de inversión no estarían garantizados.

Por otro lado, la mejor forma de asegurar nuestros ahorros es dividirlos, en varias entidades bancarias, tener una pequeña parte en efectivo, en otros productos bancarios que nos den rentabilidad a largo plazo, como por ejemplo los plazos fijos. El tenerlo todo en una única cuenta puede ser un error ya que si esta entidad bancaria tuviera algún problema, tendríamos todos los ahorros perdidos o bloqueados.

El dinero en efectivo puede ser una necesidad urgente en caso de que hubiera una crisis, por lo que tendrías que tener una cierta cantidad que te cubriera tus necesidades más inmediatas o al menos durante un tiempo.

Ante la duda lo mejor siempre es buscar un asesor de confianza que te explique cuáles son tus mejores opciones.