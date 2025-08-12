La Seguridad Social avisa de un nuevo fraude que suplanta su identidad

No es novedad que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga que enfrentarse a una suplantación de identidad, es lo que habitualmente se conoce como phishing y es un forma recurrente por parte de los ciberdelincuentes para tratar de robar datos personales o bancarios. Aunque estos cada vez son más creativos para tratar de sonsacar la información.

En esta ocasión la TGSS ha avisado a través de sus redes sociales de un nuevo caso de phishing, según detallaba en la publicación advertía a sus usuarios que si recibían un correo electrónico desde la cuenta aviso@sede.com se trataba de una suplantación de identidad y recomendaban no abrir el correo.

"Si te llega este correo electrónico desde la cuenta aviso@sede.com es un intento de FRAUDE ¡No lo abras!" comenzaba el tuit.

Destacan que la Tesorería General de la Seguridad Social no envía avisos y notificaciones a través de la mencionada cuenta: "La TGSS no envía avisos ni notificaciones a través de esta cuenta 👀 Comprueba y verifica que es un perfil oficial antes de abrir ningún enlace." Además adjuntan una imagen con un ejemplo del correo fraudulento.

El correo está bien redactado y ofrece datos del usuario, además del enlace fraudulento. Es en el momento en que se pincha en ese enlace donde los ciberdelincuentes pueden acceder a nuestros datos ya sean bancarios o personales. Por este motivo es muy importante desconfiar de este tipo de correos aunque parezcan reales e ir siempre a la fuente de información oficial o la página web oficial para contrastar la información. En este caso la web de la Tesorería General de la Seguridad Social o llamar a algún numero de teléfono para comprobar que la información es real.