Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en agosto 2025

Tras saber el dato del IPC del mes de julio podemos avistar cómo podrían ser las pensiones del próximo año, haciendo un cálculo temporal más o menos con los datos de los últimos meses. Sin embargo, este mes de agosto se cobrarán con normalidad en los días habituales.

La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de agosto el 25 cae en lunes, y aunque algunos han decido adelantar la fecha de cobro al 21, 22 o 24, otros bancos mantienen ese día como la fecha prevista para hacer el ingreso.

¿Cuándo se cobra la pensión en agosto de 2025?