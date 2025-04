Apagón: ¿Se pueden reclamar los daños y pérdidas sufridos?

El lunes 28 de abril sobre las 12:30 de la mañana con todo el país sumido en plena actividad diaria se produjo un apagón de electricidad, y aunque a priori todo el mundo pensó que algún pequeño corte de luz, rápidamente la cosa fue escalando al ver que no solo afectaba a una casa, una empresa, urbanización o barrio, sino que el corte de luz se había registrado en todo el país e incluso había afectado a Portugal, por lo que había afectado a toda la península ibérica, quedando Baleares y Canarias liberadas de esta falta de energía.

Tras el caos en el que se sumió el país con la imposibilidad de trabajar para muchas personas, los trenes parados, los semáforos apagados, los comercios cerrados, tras la vuelta casi a la normalidad es hora de empezar a hacer cuentas ya que sin duda el colapso de ayer ha sido un día de muchas pérdidas económicas, pero ¿se pueden pedir responsabilidades?

A priori, según señalaba a EFE Enrique García portavoz de la OCU al desconocerse las causas del apagón oficialmente no se pueden determinar las responsabilidades todavía. Señalaba que al ser una circunstancia de fuerza mayor las empresas no son responsables de la no prestación del servicio por lo que el consumidor no puede reclamar. No obstante, el experto también apunta que en este caso el consumidor tampoco tiene porque pagar por los servicios no prestados. Es el caso sobre todo de los transportes. Miles de pasajeros de tren se quedaron atrapados en los vagones a mitad de camino a sus lugares de destino y aunque es probable que no puedan pedir penalizaciones si que podrán obtener un reembolso del billete de tren por la cancelación del servicio.

Sin embargo, otras industrias como la cárnica estima hasta 190 millones de euros en pérdidas económicas debido al apagón por lo que reclama al Gobierno que se articulen mecanismos de compensación o ayudas para superar este perjuicio económico. Y aunque este es solo un ejemplo es probable que otro tipo de industrian hayan sufrido pérdidas similares.

No obstante, los especialistas de la OCU recomiendan guardar pruebas de los daños sufridos ante el apagón, ya que quizá una vez se aclare la responsabilidad si se pueda pedir o reclamar alguna compensación a pesar de haber sido una circunstancia de "fuerza mayor". Revisar el seguro del hogar también es importante ya que si hemos sufrido la avería de algún aparato electrónico debido a una subida de luz quizá esta pueda esté reflejada y lo cubra el seguro.