Los senior son cada vez más un público de lo más interesante para el sector turístico, suelen gozar de más tiempo libre para realizar viajes y escapadas al estar algunos ya jubilados y además, generalmente tienen poder adquisitivo, por lo que buscan lugares de calidad donde además se pueda disfrutar de habitualmente de la gastronomía o la cultura, más de 12,1 millones participan del ocio cultural.

Este interés creciente se puede apreciar en los datos del VI Barómetro del Consumidor Sénior realizado por el Centro de Investigación ageingnomics de la Fundación Mapfre y es que según detallan en 2022 este interés por viajar se encontraba en un 72% y cuatro años después, ha crecido hasta el 79%.

Además, es curioso, que este interés ha crecido independientemente de la edad de los senior ya que entre los 55 y los 69 años más del 83% planea realizar algún viaje durante 2026 y baja ligeramente al 72% entre los mayores de 70.

Eso sí, parece que la preferencia clara de los adultos mayores es viajar dentro de nuestro país ya que el 71% planea realizar estas escapadas en territorio nacional, ya sea en la propia comunidad donde residen (32%) o en el resto del país (63%).

Y aunque también ha aumentado el interés en viajar al extranjero por parte de los senior, solo el 37% tiene planeado hacerlo fuera de nuestras fronteras.