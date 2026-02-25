Los mayores de 55 años concentran el 68% del ahorro del hogar y el 43% de los recursos

Las transferencias de dinero internas dentro de los hogares mueven unos 130.000 millones de euros anuales en España, donde el envejecimiento de la población hace que los mayores de 55 años concentren el 68% del ahorro de las familias y el 43% de los recursos.

Son algunas de las conclusiones que recoge el informe Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género, presentado este miércoles y elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y por Fedea.

Según el mismo, las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros al año y "fluyen fundamentalmente desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral".

De hecho, de ese total (129.687 millones exactos) que reciben los miembros de entre 0 y 29 años, la mayor parte con diferencia (102.641 millones) procede del grupo de 30 a 54 años, mientras que 27.046 millones los aporta el colectivo de más de 55 años.

Familias, el gran pilar del Estado de Bienestar

"Los grandes pilares del Estado del Bienestar son las familias", afirma durante el evento Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fundación de Estudios de Economía Aplicada de Fedea, quien califica estos movimientos como solidaridad "importante y esperada" hacia los hijos.

El informe destaca precisamente la importancia económica que ejerce el colectivo sénior en los hogares y en el Estado: los mayores de 55 años, que representan el 34% de la población, concentran el 68% de los ahorros de los hogares (73.578 millones) y generan uno de cada tres euros del Producto Interior Bruto (32,8%).

Además, son el grupo de edad con mayor capacidad adquisitiva en la población española, representan un mayor consumo privado (39,3% del total) que el grupo principal (30-54 años, con 36,9%) y más consumo privado medio por persona que cualquier grupo (16.406 euros) y suponen el 42,7% del total de los recursos económicos en cuanto a su contribución al sostenimiento del Estado y sus administraciones territoriales a través de sus impuestos, sin incluir las contribuciones sociales.

Ante estas cifras, Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, ha destacado su "enorme peso económico", que califica de "pieza clave de la economía familiar" complementaria del Estado del Bienestar y llama a desterrar un "prejuicio arraigado": "No son solo receptores de prestaciones".

De hecho, aportan mucho, tanto a la familia como al conjunto de la economía, sostiene: "Dan más de lo que reciben".

Envejecimiento de la población y esperanza de vida

Aun así, los autores advierten del envejecimiento de la población que experimenta España, y que "influye directamente en el consumo, la distribución de los recursos y el peso económico de los hogares" en el país.

Si bien señalan que el sistema de las pensiones en España genera estabilidad económica "hoy por hoy", apuntan que ese envejecimiento condiciona mucho las políticas públicas, y llaman a las empresas y el Estado a buscar soluciones ante la "escasez de recursos laborales", provocada también por las bajas tasas de natalidad y con un déficit que "la inmigración por sí sola no va a compensar", considera Fernández.

"No se trata de retrasar la jubilación, sino de flexibilizar el acceso a la jubilación" en función de la exigencia de cada profesión, matiza el experto, que pide eliminar una discriminación por edad que "todavía persiste".

Los empresarios deben contratar gente más mayor

Los empresarios deben "asumir" que sus plantillas tendrán que tener "una edad media mayor de la que ellos a lo mejor pensaban que era la óptima", pero esto "no es ninguna mala noticia": "Estamos hablando de un colectivo de personas que tiene capacidad y conocimientos", recuerda.

Por su parte, Ángel de la Fuente pone el foco en una creciente esperanza de vida en el país y opina que la edad de jubilación "debería estar ligada" a ese factor.

"Si no elevamos la edad de jubilación en consonancia con eso, va a llegar un día en el que estemos más tiempos jubilados que trabajando. Y eso, lógicamente, hace muy difícil mantener un sistema de pensiones con niveles de pensiones dignos", alerta.

El director ejecutivo se refiere también a "la mayor dificultad de acceso a la vivienda" que vive el país: "Posiblemente las nuevas generaciones no lleguen al nivel casi universal de propiedad de la vivienda que teníamos hace unos años", admite.

Valoración de la regularización extraordinaria del Gobierno

Por último, los dos expertos también se han referido a la regularización extraordinaria de personas migrantes en España que ha impulsado el Gobierno, dirigido a todos los extranjeros que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en el país en el momento de presentar la solicitud.

"Ante la escasez de recursos laborales, la inmigración aparece como una alternativa, yo diría inexcusable, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa y de países desarrollados", comienza analizando Juan Fernández Palacios, que reclama que se produzca "de manera ordenada, controlada y evitando que se produzcan disrupciones que, a menudo, terminan en conflictos sociales".

"Tenemos que asumir, y entiendo que está asumido, que España va a seguir necesitando contar con un flujo importante de inmigrantes, y lo único que hay que hacer es que eso se haga de forma regulada, respetando siempre el derecho de las personas" y evitando dichos conflictos, añade.

"Sería deseable que fuera un flujo continuo, sin altibajos y sin sustos", regulado de manera un poco más "selectiva", se suma Ángel de la Fuente durante la presentación del informe.

El estudio ha sido realizado con una base de microdatos construida a partir de la fusión estadística de la Encuesta de Condiciones de Vida y la Encuesta de Presupuestos Familiares, complementadas con información de la Contabilidad Nacional y otras fuentes oficiales, a partir de la recogida de datos de 2022, informan las organizaciones en un comunicado.