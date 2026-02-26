Fallece Antonio Tejero, el guardia civil que protagonizó la intentona de golpe del 23F

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles 25 de febrero en Alzira (Valencia) a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

Hoy uno de los hijos del exteniente coronel ha emitido un comunicado anunciando su fallecimiento.

"Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de Febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias", reza el comunicado.

También desde el despacho de abogados que le representaba en la actualidad, la abogada Ángeles Cañizares señala que su muerte se ha producido a las 18:45 horas de este miércoles en Alzira (Valencia), donde residía con una de sus hijas.

"Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos", expone.

Y añade: "Toda la familia en el convencimiento absoluto de que 'la muerte no es el final', agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".

Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951.

El teniente coronel Antonio Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados | EFE

El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.

En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión por rebelión militar.

En 1996 obtuvo la liberta condicional. Fue el último de los condenados por el golpe de Estado en salir de la cárcel, tras permanecer quince años y nueve meses, la mayor parte en el castillo de Figueres (Girona), del que era el único recluso.