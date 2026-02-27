"Las mujeres de mi generación no rompimos muros desde la violencia, sino desde el amor", las emocionantes palabras que ha compartido Gemma Cuervo

En la víspera de uno de los días más grande del cine español, la entrega de los Premios Goya, una de nuestras actrices más reconocidas Gemma Cuervo, compartía una emocionante reflexión sobre el machismo, la homofobia y el amor.

"Las mujeres de mi generación no rompimos muros desde la violencia, sino desde el amor" Así comenzaba la actriz Gemma Cuervo su post en la red social Instagram. "Desde la comprensión profunda de que muchos hombres no eran nuestros enemigos, sino personas educadas bajo una mirada limitada hacia lo femenino. Y cuando una mirada se amplía, el mundo entero respira." continuaba.

La interprete reflexiona que evidentemente existen personas con maldad en el mundo, pero estas no tienen nada que ver con su sexo ni su condición sexual. "Tiene que ver con el dolor que alguien guarda dentro y que, al no saber sostenerlo, termina proyectándolo sobre los demás." Señala.

Asegura que a ella le tocó "caminar en un mundo de corbatas. Un mundo serio, rígido, a veces gris. Pero poco a poco el pintalabios fue ganando respeto." Resaltando que la sensibilidad, la ternura y la libertad fueron ganando terreno "descubrí miradas cómplices, gestos de respeto y manos que ayudaron a ensanchar el camino." Señalando como a poco las mujeres se abrían paso en una sociedad dominada por los hombres.

"Y en ese mismo trayecto, también fui testigo de otra conquista silenciosa: la de quienes amaban diferente. Porque el amor, cuando es verdadero, no pide permiso para existir." Continúa explicando de cómo el amar libremente también se iba haciendo hueco en la sociedad.

"al final, todos nos necesitamos. La mujer necesita al hombre y el hombre a la mujer. Y también necesitamos a quien ama distinto, a quien siente distinto, a quien mira el mundo desde otro lugar. Juntos somos mejores, más completos, más humanos."

La actriz finaliza su mensaje con un contundente mensaje: "Jamás lo olvidéis: amor y dignidad para todos, seas como seas."