Bryan Adams llevará su gira Roll With The Punches a siete ciudades españolas

El cantante canadiense Bryan Adams regresa a España con su gira Roll With The Punches, que lo llevará a Murcia, Zaragoza, València, Madrid, Bilbao, Barcelona y A Coruña a lo largo del mes de noviembre de 2026, ha anunciado este viernes la promotora Doctor Music.

Tras el reciente lanzamiento de Roll With The Punches, disco nominado al premio Juno 2026 como Álbum de Rock del Año, Bryan Adams sigue ofreciendo su inconfundible mezcla de himnos rockeros, riffs de guitarra crudos y composiciones sinceras.

En la gira, el canadiense combinará las nuevas canciones del disco con clásicos como Summer of '69, Heaven, Run to You y (Everything I Do) I Do It For You.

Los fans españoles podrán disfrutar de la música de Adams el 6 de noviembre en el Palacio de Deportes de Murcia, el 7 de noviembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y el 8 de noviembre en el Roig Arena de Valencia.

El canadiense también actuará el 10 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, el día 13 en el Bizkaia Arena - BEC! de Bilbao, el 14 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el día 16 en el Coliseum de A Coruña.

Además, Adams formará parte del cartel del Cap Roig Festival de Calella de Palafrugell (Girona), ciclo que abrirá el 3 de abril con un formato de concierto mucho más íntimo.

Las entradas para los conciertos de noviembre estarán a la venta el viernes 6 de marzo a las 10:00 horas a través de doctormusic.com y entradas.com.