¿Por qué hay que incluir un enfoque medioambiental en la estrategia contra la soledad?

El marco estratégico contra la soledad aprobado este martes por el Gobierno considera que el enfoque medioambiental es imprescindible para abordar el problema y cuenta con la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica para planificar acciones futuras.

¿Qué relación hay entre la soledad y el medioambiente? ¿Pueden los espacios verdes fomentar la interacción social?

Estás son las claves del vínculo entre la soledad y el entorno:

¿Qué dice el marco estratégico?

El enfoque medioambiental y urbanístico es uno de los diez incluidos en el texto presentado por el Gobierno. Reconoce "el papel del entorno físico en la prevención de la soledad y en la promoción de comunidades conectadas", promueve espacios verdes, ciudades amigables y un urbanismo social que facilite el encuentro, la permanencia y la interacción social.

¿Qué líneas de actuación medioambiental previenen la soledad?

A nivel estatal, el marco habla de la integración de la infraestructura verde y los espacios naturales de proximidad en las políticas de planificación territorial; en comunidades autónomas y entidades locales sugiere la incorporación y revitalización de parques, senderos periurbanos y entornos verdes como infraestructuras sociales que favorezcan las oportunidades de encuentro.

¿Hay experiencias con resultados positivos?

El marco estratégico menciona ejemplos de buenas prácticas, entre ellos el proyecto europeo 'Recetas', en el que participa la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Laia Briones, miembro del equipo investigador, colaboró en el desarrollo de la intervención Amistad en la Naturaleza y en "un nuevo modelo de prescripción social grupal basado en la naturaleza", en el que los profesionales sanitarios derivan a los pacientes al grupo que hace la intervención.

¿Tiene relación el medioambiente con el bienestar emocional?

"Está demostrado que sí", dice Briones, psicóloga y experta en temas de naturaleza y salud. "La naturaleza rebaja la activación fisiológica y potencia la interacción social y el bienestar, claves para relacionarnos".

La investigadora destaca que son muchas las teorías que explican cómo en un entorno natural "la gente está más relajada, más tranquila, más predispuesta" a la interacción social.

¿Qué tipo de soledad mejora en contacto con la naturaleza?

Laia Briones señala que de los tres tipos de soledad que hay, la social ('no tengo con quién ir al teatro'), la emocional ('necesito a alguien para contarle mis problemas) y la existencial ('no sé qué hago en este mundo'), los programas se centran principalmente en la primera.

"Pero se ha visto que la conexión con la naturaleza puede mejorar también la soledad existencial: los ciclos de la naturaleza, las estaciones, las hojas que se caen y vuelven a brotar, el contacto con los animales, todo ello te hace ver que formas parte de un todo", apunta.

¿Qué actuaciones concretas se pueden llevar a cabo?

La experta señala que, tras la formación de un grupo de personas que se sienten solas, son ellas con la ayuda inicial de unos facilitadores las que eligen qué actividades quieren hacer en la naturaleza.

"La idea es que establezcan unas redes de amistad y que la naturaleza potencie este efecto. ¿Actividades que hacemos? Un simple paseo, la observación de aves, 'urban sketching' (dibujos al natural), baños de bosque, taichí, horticultura...", enumera.

La investigadora dice que estas prácticas son también "una manera de descubrir el territorio" porque hay quien no sabe que tiene cerca de casa un huerto urbano o una zona verde.

¿Es más difícil el enfoque medioambiental en las ciudades?

Laia Briones considera que la intervención en las ciudades obliga, cuando menos, a "ser más ingenioso" y a "adaptar la visión", porque hay personas procedentes del campo a las que un pequeño parque urbano puede parecerles digno de poca atención.

"Es importante que las ciudades apuesten por zonas verdes, que las intercalen en el área urbana", destaca, a la vez que incide en la necesidad de abordar de manera científica la relación entre naturaleza y salud.

La UVic-UCC publicará próximamente los resultados del proyecto CRONISOL sobre el impacto del contacto de la naturaleza en el alivio de la soledad de personas con trastorno mental severo y con dolor crónico.