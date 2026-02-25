Los documentos del 23F desclasificados abarcan desde diálogos de Tejero a notas del CESID

Los documentos secretos del 23F desclasificados por el Gobierno incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID previas a la asonada, durante el asalto y posteriores.

El Gobierno ha habilitado un acceso a la documentación a través de la página web de Moncloa en la que figuran las 153 "unidades documentales" repartidas por los Departamentos de origen, es decir, los ministerios del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores.

Uno de los primeros que es posible consultar es la transcripción de una conversación entre Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe, y el teniente coronel Tejero, mientras se encontraba en el interior del Congreso.

García Carrés le informa de que "va un regimiento para allá" y le pide que aguante, "que la victoria es para España". "Juanillo, no me hagas propaganda, coño", le responde el teniente coronel, que, nervioso, intercala numerosos tacos en sus contestaciones.

Su interlocutor deja que Tejero hable con su mujer para tranquilizarla: "No hombre, no, no va a haber sangre, hija mía. No te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? ja ja ja", le dice el guardia civil antes de mandarle un beso.