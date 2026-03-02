Archivan la causa por los bombardeos de Barcelona en 1938 porque los aviadores han muerto

El juzgado de Barcelona que investigaba los bombardeos de la aviación italiana en la ciudad en 1938 ha archivado la causa, la primera abierta en España por los crímenes de la Guerra Civil, al constatar que ninguno de los aviadores italianos implicados sigue vivo, tras trece años de indagaciones.

En un auto, la titular de la plaza número 28 del Tribunal de Instancia de Barcelona, Olalla Ortega, ha dado carpetazo a la causa, sin ningún procesamiento, al haberse "agotado" las vías de instrucción, sin que conste que a día de hoy siga con vida alguno de los aviadores responsables de los bombardeos.

La resolución pone fin así a la primera investigación judicial que se puso en marcha en España por los crímenes de la Guerra Civil. Al dirigirse contra militares italianos, permitía sortear la ley de amnistía de 1977, que de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo impide las acciones legales entre españoles por hechos acontecidos en la contienda.

La querella, impulsada por la organización antifascista Altraitalia y a la que se sumaron el Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de la Abogacía, se dirigía inicialmente contra 21 oficiales que participaron en los bombardeos diseñados por Mussolini, que provocaron cerca de 2.000 muertos entre la población civil, pero a lo largo de la investigación se identificó hasta un centenar de los más de 200 pilotos que perpetraron los ataques.

El proceso de identificación de los aviadores, que tropezó con múltiples trabas, avanzó gracias a investigaciones de historiadores que facilitaron los nombres de 200 aviadores enviados por Mussolini a Barcelona, después de que las comisiones rogatorias remitidas por el juzgado resultaran infructuosas.

A iniciativa de las acusaciones, el juzgado también siguió la pista de los pilotos a través de las condecoraciones y las pensiones vitalicias que Franco les concedió y, por un hallazgo casual, logró dar con el único aviador que llegó a ser interrogado: la prensa italiana publicó en 2014 el homenaje que las autoridades italianas rindieron al aviador y combatiente de la Guerra Civil Luigi Gnecchi, cuando cumplió cien años.

El teniente Gnecchi, que perteneció a la Aviazione Legionaria, fue interrogado como imputado en 2015 por los "carabinieri" de la comisaría de Lecco, en una declaración en la que negó haber bombardeado Barcelona, pero admitió que había participado en vuelos de reconocimiento. Cuando la juez intentó citarlo por segunda vez para contrastar su versión, ya había fallecido, con 102 años.

Según recuerda la jueza en su resolución, de los 21 pilotos que constaban en la querella inicial, con la excepción del teniente Gnecchi, ya fallecido, solo se pudo identificar a cuatro. Al resto no se les pudo ubicar, dado que existían otras personas con el mismo nombre y fechas "compatibles".

A través de las comisiones rogatorias, añade la magistrada, no se ha podido confirmar "de forma veraz e incuestionable" la participación de los querellados en los ataques aéreos, a excepción del piloto C.G., que obtuvo la medalla de plata al valor militar como voluntario comandante del escuadrón de bombarderos, y el capitán que comandaba el crucero Eugenio de Saboya.

No obstante, añade la magistrada, durante la instrucción no se ha podido determinar si C.G. está vivo -lo que parece "imposible" teniendo en cuenta que nació en 1902- y se ha comprobado que el capitán del crucero falleció en 1967.

En definitiva, de la lista de 200 aviadores identificados, sostiene la jueza instructora, parte de ellos constan como fallecidos y sobre el resto "no hay referencia alguna de participación en los hechos".

En consecuencia, la jueza acuerda concluir la instrucción del caso sin ningún procesamiento por los hechos denunciados, una vez practicadas todas las indagaciones al alcance sin que consten personas vivas responsables de los mismos, "y no siendo posibles ulteriores diligencias".