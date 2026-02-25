La pensión media de jubilación del RETA es 670 euros inferior a la del Régimen General

La pensión media de jubilación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es 669,72 euros inferior a la del Régimen General, lo que supone una brecha del 38,8%, según datos elaborados por UPTA España a partir de las altas por jubilación y estadísticas de pensiones de los últimos dos años.

En un comunicado, la unión de autónomos ha recalcado que para enero de 2026, la pensión media de jubilación del RETA fue de 1.054,39 euros al mes, mientras que la del Régimen General ascendía a 1.724,11 euros mensuales.

En el caso de la pensión media total, en el RETA es de 951,24 euros al mes, frente a los 1.480,21 euros mensuales del Régimen General, es decir, una diferencia de 528,97 euros al mes, lo que supone una brecha del 35,7%.

UPTA España ha recordado que la brecha es consecuencia de "décadas" de cotización por bases reducidas y de carreras de cotización irregulares dentro del trabajo autónomo.

En esta línea, ha recalcado que pese a que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales puede contribuir a corregir desigualdades futuras y a fortalecer las pensiones de las próximas generaciones, no solucionará "a corto plazo" el diferencial acumulado en las pensiones ya reconocidas.

Sobre la cuantía, según datos de UPTA, la pensión media total del RETA se ha incrementado en 89,65 euros respecto a enero de 2024, hasta los 951,24 euros al mes (+10,4%).

Por su lado, la cuantía de la pensión de jubilación ha subido en 96,2 euros al mes (+10%) en el mismo periodo, hasta alcanzar los 1.054,39 euros al mes este enero.

Avisa de una aceleración en el ritmo de jubilaciones

Desde UPTA España han avisado también de una aceleración clara del ritmo de jubilaciones en el RETA tras un 2025 en el que se registraron 64.267 altas por jubilación en el régimen de autónomos, frente a las 60.583 contabilizadas en 2024, lo que supone 3.684 jubilaciones más y un incremento interanual del 6,08%.

Este aumento se ha producido tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres, las jubilaciones pasaron de 38.986 en 2024 a 41.462 en 2025 (+2.476), mientras que entre las mujeres aumentaron de 21.597 a 22.805 (+1.208), lo que demuestra que la aceleración del ritmo de salida del sistema afecta de manera generalizada al conjunto del colectivo autónomo.

En enero de 2026, el RETA registró 2.017.800 pensiones totales, frente a 1.989.533 en enero de 2024, es decir, 28.267 pensiones netas más en dos años.

Desde UPTA España han advertido de que el verdadero reto no es únicamente el aumento de jubilaciones, sino la falta de relevo generacional, especialmente en el comercio de proximidad, la hostelería tradicional, el transporte, pequeños servicios profesionales y actividades vinculadas al entorno rural.

Por ello, han reclamado la puesta en marcha de un Plan Nacional de Relevo Generacional en el Trabajo Autónomo que facilite la transmisión de negocios, acompañe a nuevos emprendedores y garantice la continuidad de actividades viables.