Gonzalo Suárez: "El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos"

El cineasta y escritor asturiano Gonzalo Suárez ha considerado que, en la actualidad, con un hombre, de cuyo nombre no ha querido acordarse, que juega al "golf con nuestro mundo impunemente, tratando de meterlo en el agujero más negro", el cine es el "último reducto con el que podemos soñar despiertos".

A sus 91 años, el también productor y guionista, recibió el pasado sábado, de manos de la actriz María de Medeiros el Premio Goya de Honor en Barcelona, ciudad en la que vivió durante unos años con su esposa, Hélène, y donde nacieron sus cuatro hijos.

En su alocución hizo un alegato en favor del cine que, en cierta manera, le remite al "primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas".

Ahora -prosiguió- está "absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Pero me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo", ha dicho.

Aunque reconoció que ya no tiene la imaginación y la memoria de otros tiempos, no se resistió a contar un cuento sobre un vagabundo que junto a una carretera es recogido un día por un conductor, lo que provoca que Dios le compense convirtiendo al vagabundo en una "maravillosa" princesa de cuento.

Conductor y princesa pasan una noche "maravillosa y extraordinaria en un motel de carretera, pero al amanecer, al día siguiente, el conductor se despierta en brazos del vagabundo maloliente, con lo cual deduce que Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad".

Dedicándole el Goya a su emocionada esposa, Gonzalo Suárez fue recibido y despedido con todo el auditorio en pie y aplaudiéndole durante unos minutos.

Antes, María de Medeiros había recordado que Julio Cortázar había destacado de él su "capacidad de sorprender", de transitar con "total facilidad por varias formas de expresión".

Señaló que es un escritor que hace cine, un autor de teatro y también un periodista, con el que tuvo el "privilegio" de trabajar en una película que ve como la "perla" de su carrera, El detective y la muerte.

Con él -dijo la actriz- sintió que estaba en presencia "de un creador único, con una voz y una mirada absolutamente originales".

Nacido en Oviedo en 1934, Gonzalo Suárez realizó sus primeras películas y publicó sus primeros libros en Barcelona, una ciudad en la que residió durante unos años.

Autor de una filmografía que incluye títulos como Ditirambo, El extraño caso del doctor Fausto, La Regenta, Morbo, Parranda, Epílogo, Remando al viento, La reina anónima, El detective y la muerte, Mi nombre es sombra y Oviedo Express.

Sus últimos trabajos son el cortometraje Alas de tiniebla y el mediometraje, El sueño de Malinche.