Viajeros con más de 70 demuestran que la edad no es un límite para vivir aventuras

Actualmente tienen 77 y 81 años, son Isabel Rodriguez y Mario Ubach, un matrimonio que lleva más de 50 años casados y que desde que se jubilaron comenzaron una gran aventura, viajar por todo el mundo. Un sueño que comenzaron a documentar once años atrás a través de su blog Con más de 70 y que siguen manteniendo como un auténtico diario de viaje, donde siguen explicando las peculiaridades los países que visitan.

Trabajaban como cirujano y enfermera y siempre les había fascinado viajar, según explican en el propio blog, sin embargo, con el trabajo y los hijos no lo podían hacer. No obstante, tras la jubilación, se animaron: "Llegado el momento, alquilamos nuestra casa nos mudamos a un pequeño loft y nos lanzamos a realizar lo que durante tiempo fue una quimera, viajar durante el máximo de tiempo al año…" explican.

Han estado ya en los cinco continentes y aseguran que algunos países que más les han impactado han sido Australia, el Congo, Japón o Madagascar, entre otros.

Destacan que viajan "sin prisa pero sin pausa" y que se sienten muy vivos al verse inmersos en situaciones a veces inimaginables.

No obstante, en algunos viajes se han llevado alguna desilusión como les pasó en Colombia donde no pudieron realizar el trekking al Nevado del Ruiz en Manizales debido a que superaban la edad recomendada "La razón es la edad pues solo admiten menores de 69, son estrictos en el tema, (nos sobran once años). ¡Mecachis!" señalaban en la entrada del blog, aunque, eso no les impidió seguir disfrutando de su viaje cambiando algunos planes.

Esta pareja demuestra una vez más que mientras la salud acompañe, la edad no es ningún impedimento para seguir cumpliendo sueños como en este caso seguir descubriendo el mundo que nos rodea.